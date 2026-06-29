Gabinete: gobernadores reciben a Santilli con expectativa electoral

El presidente Javier Milei oficializó el nombramiento de Diego Santilli como el nuevo conductor de la Jefatura de Gabinete, un movimiento estratégico que además unifica dicha cartera con el Ministerio del Interior.

La decisión presidencial, tomada en la Quinta de Olivos tras la salida de Manuel Adorni, fue recibida con optimismo por un amplio arco de gobernadores aliados y de la oposición dialoguista.

El reordenamiento del organigrama responde a la necesidad del Poder Ejecutivo de dotar de mayor "músculo político" a la gestión diaria.

Los mandatarios provinciales ven con buenos ojos la llegada del dirigente del PRO debido a su perfil negociador y su experiencia previa articulando acuerdos desde el área del Interior.

Consenso y blindaje de las reformas estructurales

La reacción de los jefes provinciales fue inmediata tras el anuncio en redes sociales.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó la capacidad de trabajo y el compromiso de Santilli para "construir consensos en momentos complejos", una postura a la que se sumó su par de Corrientes, Gustavo Valdés, al ponderar la nueva etapa institucional.

Con el Congreso en el centro del debate, la administración central apuesta a que la unificación ministerial destrabe el tratamiento del Presupuesto y las reformas en materia laboral y penal.

El control unificado de la gestión nacional y las relaciones con las provincias asoma como el principal activo del flamante funcionario para garantizar gobernabilidad.

El horizonte electoral con la mirada fija en 2027

Detrás de las modificaciones de nombres y estructuras subyace una fuerte impronta electoral.

La consolidación de la alianza parlamentaria con el PRO busca no solo dar aire a las leyes del oficialismo, sino también estructurar una estrategia unificada de cara a las elecciones legislativas y el armado territorial futuro.

Mientras algunos sectores de la oposición miran con cautela la concentración de funciones en la nueva jefatura, en la Casa Rosada confían en acelerar el ritmo de las transformaciones económicas.

La jura de Diego Santilli marcará el inicio formal de un esquema político diseñado para blindar la gestión y proyectar las bases de la reelección presidencial.