Carlos Bianco le pidió una reunión a Diego Santilli para reclamar por las deudas de Nación y reactivar la obra pública

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reveló que ya solicitó una reunión con su nuevo par a nivel nacional, Diego Santilli.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario bonaerense afirmó que el objetivo del encuentro es abordar la parálisis de la obra pública y coordinar agendas entre ambos gobiernos.

Bianco aseguró que el presidente Javier Milei "decidió destruir con cierta saña a la provincia de Buenos Aires". Ante este escenario, remarcó la necesidad de que Santilli reciba a una comitiva provincial "para analizar las deudas que Nación mantiene", evaluar "las obras paralizadas en el territorio", "repasar las necesidades y establecer un plan de trabajo conjunto con la administración nacional".

Diego Santilli ajusta los últimos detalles antes de asumir su nuevo cargo como jefe de Gabinete.

Asimismo, la mano derecha de Axel Kicillof cuestionó el desempeño previo de Santilli en el Gobierno: "La provincia de Buenos Aires existe en el mapa, aunque durante su paso por el Ministerio del Interior pareciera haberlo olvidado".

En la misma línea, Bianco agregó: "Fue ministro del Interior de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero fue un cero con la provincia. Nunca nos contestó los pedidos de reuniones, ni nos atendió. Nunca hizo nada para la provincia. Se autopercibe bonaerense y quiere ser gobernador, pero para él la provincia de Buenos Aires no existe".

El jefe de Gabinete bonaerense detalló que envió al funcionario nacional "una notita de amor" a través de WhatsApp para transmitirle las felicitaciones por el cargo y adelantarle el temario de reclamos.

De acuerdo con las estimaciones de la provincia, la deuda directa del Estado nacional asciende a 17,8 billones de pesos, mientras que el desfinanciamiento alcanza los 26,7 billones de pesos.

En este sentido, Bianco precisó: "Le dije que apenas jure como jefe de Gabinete le haré llegar esta nota por los canales formales. Debe recibirnos, así como nosotros recibimos a los intendentes de todos los signos políticos".

Además, sostuvo que "el gobierno nacional ha borrado el mapa de su mapa de difusión a la provincia de Buenos Aires. El problema es Milei, que decidió destruir no solo el Estado nacional, sino con cierta saña a la provincia de Buenos Aires".

Por otra parte, Bianco se pronunció sobre el relevo de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, a quien consideró como "un capítulo terminado. Fin". También aseveró que el exvocero presidencial "generó mucho odio" durante su gestión y opinó que su posterior designación como jefe de Gabinete lo dejó "enchastrado", comprometiendo su capacidad para justificar el origen de sus ingresos.

"No podía ya poner la carita en conferencias", señaló el funcionario bonaerense. Al respecto, hizo alusión a los dichos de la senador, Patricia Bullrich, quien había manifestado que Adorni "impedía que se siga llevando adelante la gestión nacional y, sobre todo, el tratamiento de proyectos en el Congreso Nacional".

Bianco consideró que, a pesar de los cuestionamientos, desde el oficialismo "no dejaron de apañarlo, lo siguen apoyando y lo victimizan".