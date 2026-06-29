El Gobierno busca retomar la agenda parlamentaria que estuvo trabada por el escándalo Adorni

Tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno, el oficialismo busca retomar la agenda parlamentaria, trabada por el escándalo que involucra al exjefe de Gabinete. Entre los temas que se quieren debatir figuran los proyectos sobre propiedad privada y pliegos judiciales.

La encargada de encabezar las negociaciones será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La dirigente buscará reunir el respaldo de los bloques dialoguistas para convocar a una sesión este jueves. Si no consigue los acuerdos necesarios, la alternativa será el 16 de julio, antes del receso invernal.

Para alcanzar el quórum, el oficialismo intentará sumar el apoyo del PRO, la UCR, Encuentro Misionero, Provincias Unidas y los bloques provinciales Primero los Salteños, Independencia, Despierta Chubut y La Neuquinidad.

En este marco, el bloque de senadores de la UCR sostuvo que, tras la renuncia de Adorni, "es necesario que la justicia siga actuando y desde el Senado se retome la agenda de trabajo para lograr los cambios que la Argentina aun necesita".

La polémica por el crecimiento del patrimonio de Adorni y su reconocimiento público de haber omitido declarar medio millón de dólares para evitar el pago de impuestos impactó de lleno en la actividad parlamentaria del oficialismo.

Desde entonces, LLA solo consiguió avanzar, con dificultades, en la aprobación del acuerdo con los fondos buitres y algunos pliegos judiciales, mientras que otras iniciativas clave para el Gobierno quedaron relegadas.

Los proyectos que el Gobierno busca tratar en el Senado

La principal apuesta del oficialismo para la próxima sesión será el proyecto sobre propiedad privada. La iniciativa llegará al recinto con modificaciones respecto del texto original, tras las observaciones planteadas por distintos sectores durante las negociaciones parlamentarias.

Uno de los cambios en análisis apunta a fijar un límite a la cantidad de kilómetros de tierras rurales que podrán adquirir empresas extranjeras. Además, si la operación involucra a otros Estados, se estudia exigir la aprobación de las provincias, el Gobierno nacional y el Congreso.

El proyecto también incluye reformas vinculadas a la ley de tierras, los desalojos, las expropiaciones y la normativa sobre manejo del fuego. Quedarían afuera algunas propuestas impulsadas inicialmente por el Ejecutivo, entre ellas las modificaciones a la ley de barrios populares.

El oficialismo busca reunir respaldo de bloques dialoguistas para sesionar este jueves en el Senado.

Otro de los expedientes que el Senado buscará debatir es el denominado Super RIGI, aprobado recientemente en Diputados. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende incentivar inversiones de gran escala en sectores como tecnología, minería, energía, petróleo, infraestructura y siderurgia.

La agenda legislativa también contempla la reforma de la ley de Salud Mental. El proyecto ya pasó por las comisiones de Salud y de Legislación General, y el oficialismo trabaja para reunir los apoyos necesarios que permitan emitir un dictamen con cambios respecto de la versión original.

Por último, sigue el tratamiento de la reforma de la Ley General de Sociedades. El debate inició la semana pasada y, por el momento, la iniciativa sigue en la etapa de reuniones informativas antes de avanzar hacia su discusión en comisión.

Los proyectos que seguirán demorados en el Senado

A diferencia de otras iniciativas, la reforma electoral sigue sin avances por la falta de consenso. Las principales diferencias pasan por la eliminación de las PASO, el financiamiento estatal de las campañas y la posibilidad de habilitar aportes privados, además del futuro de los debates presidenciales obligatorios.

Por ese escenario, el Gobierno no cuenta por ahora con los votos necesarios para impulsar el proyecto y su tratamiento seguirá postergado.

Una situación similar atraviesa la ley de Discapacidad. La iniciativa tampoco reúne el respaldo suficiente de los bloques aliados, varios de los cuales habían acompañado la norma que luego fue vetada por el presidente Milei.