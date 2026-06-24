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Miércoles, 24 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
LOGRO PARA EL GOBIERNO

Diputados le dieron media sanción al Súper RIGI y el proyecto pasa al Senado

En una larga sesión, el oficialismo logró avanzar con el proyecto por 130 afirmativos frente a 106 negativos. La iniciativa otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones de más de US$1000 millones.

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Diputados dio media sanción al Súper RIGI, que brinda  beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones de más de US$1000 millones. La iniciativa fue apoyada con 103 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

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