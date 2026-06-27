Renunció Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete

El exvocero presidencial y ahora exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó la renuncia indeclinable al cargo. Tras dos años y medio en la función pública y después de varios meses de agonía bajo la lupa judicial y mediática, se confirmó finalmente que abandona su despacho de la Casa Rosada.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

El hombre de máxima confianza del presidente Javier Milei y su hermana, "El Jefe", secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afronta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y se especula con un inminente llamado a indagatoria a los tribunales de Comodoro Py.

En la última conferencia que brindó el 8 de mayo en Balcarce 50 la prensa acreditada le hizo una pregunta que lo dejó por primera vez sin respuesta sagaz, casi en shock junto a los dos ministros que lo acompañaban en otro de los tantos intentos por recuperar la agenda: "¿ustedes cobran o cobraron sobresueldos?"

Manuel Adorni en la Casa Rosada.

Pasaron pocos días para que la Sala de Periodistas que funciona en el primer piso quedara cercada (hasta la actualidad) con custodia permanente de Casa Militar, se esmerilaran los vidrios de las ventanas que dan al Patio de las Palmeras y se restringiera la circulación.

"Concibo al periodismo como un eje central en la democracia", aclaró el viernes el sucesor en el atril de portavoz presidencial, Adrian Ravier, al presentarse en la Rosada.

Ese cambio fue el primera aceptación publica de Milei de la magnitud del problema de sostener a Adorni y se definió tras una extensa reunión de casi seis horas en Olivos donde, sin soltar el lazo todavía del todo, ambos atendieron el reclamo interno en ebullición: "así no se puede seguir, no se habla de la gestión, solo de Manuel", se quejaban a micrófono apagado desde las primeras filas.

El incesante pedido por una decisión drástica a la cúpula violeta se potenció el jueves con la evidencia irrefutable, tal cual se lo anticipó la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullirch, de que mientras Adorni estuviera en el cargo sería muy difícil que el Congreso apruebe leyes enviadas por el Ejecutivo, bajo amenaza permanente de interpelarlo.

Karina Milei tiene en carpeta el Súper RIGI, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y otras "reformas" de las que dependen compromisos de inversión con alivio impositivo inédito para las empresas con interés en explotar recursos naturales; también LA REFORMA electoral, de la que depende su estrategia para el 2027. Una prioridad paralela a la constante de mantener relajados a los socios económicos externos que siguen en detalle la capacidad de maniobra en el Congreso (gobernabilidad). Ese fue el FIN de Adorni.

Adorni supo ser la cara del gobierno y del partido La Libertad Avanza. Su éxito en el rol comunicacional con impronta ácida, burlona y confrontativa le dio fama (hoy contraproducente), lo convirtió en dirigente político y llevó su nombre a la boleta violeta para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires de mayo de 2025.

"Adorni es Milei" era la leyenda con la que se empapeló el centro porteño. El precio del dólar rondaba los 1.350 pesos y la inflación se acercaba al 1,5% mensual. Fue la primera derrota en 20 años al PRO en su bastión, el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri, aliado parlamentario en el Congreso Nacional. Al peronismo lo empujó al tercer lugar.

Adorni, en la gloria, con los Milei.

Tiempos de gloria que contrastan con el declive impensado de su figura tras el triunfo también nacional de los violetas en octubre de ese año. Adorni se va igualmente en otro contexto, después del pico de inflación del 3,4% en marzo, volviendo a acercarse a 2% ahora y con el dólar otra vez rozando los 1.500 pesos.

Es el panorama económico en el que deja el gobierno junto al de cuasi crisis/parálisis política de la que casi todos intentaron salir en los últimos meses pero no lo lograron arrastrados por lo que los portales titulan como el "Adornigate".

No se sabe qué fue primero si la malaria de los salarios y el consumo que imparte el modelo de ajuste o el escándalo patrimonial de Adorni lo que hundió la imagen presidencial, pero las encuestas evidenciaron un fuerte daño en los últimos meses que habría encontrado su piso en mayo, aunque está por verse si queda allí de cara al año próximo, cuando Milei buscará ya sin Adorni a su lado, la reelección.

El costo inmediato para el líder de La Libertad Avanza y referente de la derecha global es el impedimento que le queda para apelar al discurso antisistema, anti"casta" y de "la moral como política de Estado".

¿Y Adorni dónde está?

La última vez que como Jefe de Gabinete disfrutó de ser parte del gobierno festejó desde un palco del Congreso la aprobación de la reforma laboral (sólo él sabrá si lo vuelve a celebrar en el futuro si regresa a la actividad privada como empleado).

Pocos días después terminaría febrero y sabía todavía que el fin del verano no era más que su propio fin. Una foto en Nueva York con su esposa Betina Angeletti como parte de la comitiva desató una cascada de escándalos e incongruencias entre sus ingresos "en blanco" y su nivel de vida.

El viaje de un familiar en el avión presidencial, otro a Punta del Este en avión privado, un departamento, dos, los autos, las expensas de casas compradas, alquiladas en countries, los arreglos por miles de dólares sin factura y en efectivo, la cascada, la parrilla, las sábanas, el pinball y más. La admisión ante las cámaras de televisión de evasión fiscal.

En el medio o durante, Adorni dio su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados y le mintió a los representantes parlamentarios sobre la situación de su declaración jurada de bienes, escoltado por los Milei, el gabinete y la mesa política (por orden de los Milei).

Miiei, Karina Milei y todo el gobierno en defensa de Adorni en el Congreso.

"¿Y Adorni dónde está?", le cantaron en el Congreso los que pedían la interpelación y moción de censura desde la oposición férrea a Karina Milei las últimas visitas por alguna victoria con ayuda de los aliados.

Javier Milei no le soltó la mano en ninguno de estos momentos. Pero no alcanzó. Lo último que dijo al respecto fue en Madrid: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad". No parecía saber por entonces lo ya se había decidido en la Rosada, que a su regreso al país iba a eyectarlo sin sentencia judicial.