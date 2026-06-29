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Lunes, 29 de junio de 2026

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TRIBUNALES

Adorni sin respiro: declaró una empleada que le prestó la tarjeta

La justicia federal citó al exjefe de Gabinete tras la feria judicial. El testimonio de una mujer compromete su situación por presunto enriquecimiento ilícito.

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El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá prestar declaración en el mes de agosto ante los tribunales de Comodoro Py. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita tras detectarse presuntas inconsistencias patrimoniales.

La situación del exfuncionario nacional se complejizó en las últimas horas debido a una nueva declaración testimonial clave. Según se informó, el relato de una testigo aportó datos precisos que comprometen la justificación de los bienes del imputado.

En el marco de la investigación penal, la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, testificó ante la Justicia sobre los movimientos financieros del exjefe de Gabinete. 

La funcionaria detalló que el exministro coordinó la compra de un monitor gamer mediante su tarjeta de crédito corporativa, operación que luego habría sido compensada con una devolución de fondos en efectivo. 

Las claves de la investigación patrimonial

La causa penal se centra en analizar la evolución de la declaración jurada presentada por el exvocero y posterior ministro. 

El juzgado federal a cargo de Ariel Lijo recopila información enviada por organismos fiscales y de control financiero sobre los bienes del exfuncionario.

Entre los puntos bajo la lupa de la justicia federal figuran la compra de propiedades en countries y movimientos en cuentas vinculadas a criptomonedas. 

Los investigadores buscan determinar si el origen de los fondos utilizados coincide con los ingresos registrados legalmente.

El frente judicial tras su renuncia al Gobierno

El avance de este expediente por presunto enriquecimiento ilícito coincide con el reciente alejamiento de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. 

Tras la feria judicial de julio, las autoridades judiciales formalizarán el requerimiento definitivo con los montos precisos que el exvocero deberá justificar.

A pesar del respaldo público expresado por sectores del oficialismo, la recolección de pruebas y testimonios apura los tiempos procesales. La citación fijada para agosto marcará una instancia crucial para el destino legal del exministro. 

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