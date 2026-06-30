Confirman la llegada de una masa de aire antártica a Buenos Aires y otras provincias: ¿Desde cuándo se espera un frío polar?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de una masa de aire antártica que provocará un marcado descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Patagonia y otras regiones del país.

Según los especialistas del pronóstico, se trata de un fenómeno poco frecuente y de mayor intensidad que una ola polar. Tendrá lugar desde este jueves.

Se detalló, además, que este fenómeno llegará con heladas extremas y mínimas que, en algunos sectores, podrían ubicarse entre los 10 y 15 grados bajo cero.

Crece la alerta por nevadas: es en este marco que se esperan fenómenos de esta consideración en distintos puntos de la Patagonia, Córdoba, Mendoza y San Luis.

El organismo también mantiene bajo seguimiento la posibilidad de que la nieve alcance el sur de la provincia de Buenos Aires, en un escenario climático que promete convertirse en uno de los más severos del año.

Desde el SMN recomendaron seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y extremar los cuidados ante las bajas temperaturas, especialmente en los grupos de mayor riesgo, ya que el ingreso de esta masa de aire antártica tendrá un fuerte impacto en gran parte del territorio argentino.