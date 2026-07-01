¿Nieva en Buenos Aires? Alerta por una ola polar con mínimas de hasta 1 grado en estas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el avance de una masa de aire polar proveniente de la Antártida que se hará sentir con fuerza en gran parte del país durante esta semana, provocando un descenso marcado de las temperaturas y dejando registros muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.

En ese contexto, vuelve a instalarse una pregunta que siempre genera expectativa en el AMBA: con este nivel de frío, ¿puede volver a verse nieve en Buenos Aires? Las condiciones previstas abren la discusión, aunque el fenómeno sigue siendo poco frecuente en la Ciudad y su aparición depende de una combinación muy particular de factores.

¿Qué dice el pronóstico para esta semana en Buenos Aires?

Los especialistas explican que esta semana estará marcada por el avance de una masa de aire polar que se hará sentir con fuerza en el AMBA, con el punto más intenso entre el miércoles 1 y el jueves 2. Esos serán los días más fríos, con temperaturas muy bajas desde la mañana y una sensación térmica que se va a hacer notar durante toda la jornada, sobre todo en las primeras horas del día.

En la Ciudad de Buenos Aires, el miércoles 1 arrancó con una mínima de 4°C y una máxima que apenas llegaría a los 13°C, con un ambiente frío pero algo más llevadero hacia la tarde.

El jueves 2 se perfila como el día más duro, con una mínima de apenas 1°C y una máxima de 10°C, manteniendo el aire polar durante todo el día. El viernes 3 seguiría en la misma línea invernal, con 1°C de mínima y 11°C de máxima, todavía con mañanas muy frías pero algo más estable.

El sábado 4 se sentiría un leve repunte, con mínima de 6°C y máxima de 14°C, mientras que el domingo 5 se mantendría fresco, con 9°C de mínima y 13°C de máxima. El lunes 6 volvería a moverse entre 6°C y 14°C.

¿Qué dice el pronóstico para esta semana en Buenos Aires?

En cuanto a la nieve en Buenos Aires, por ahora los meteorólogos coinciden en que el escenario no está dado para que ocurra en la Ciudad. No alcanza solo con el frío intenso: también hacen falta humedad y precipitaciones en el momento justo, algo que no se daría en estas situaciones.

¿Hay chances de que nieve en Buenos Aires?

De todas formas, en algunos sectores del interior bonaerense no se descartan episodios muy puntuales entre el miércoles y el jueves.

En esa línea, según los especialistas de Meteored, existe la posibilidad de nevadas débiles en el sudeste de la provincia, especialmente en zonas cercanas a la Costa Atlántica y en áreas serranas, donde podrían darse las condiciones justas por la combinación de aire muy frío, algo de humedad disponible y algunas precipitaciones aisladas.