Quilmes: inicia el juicio contra el policía acusado de matar a su ex pareja y a su novio

Este martes comenzará en los Tribunales de Quilmes el juicio por jurados contra el policía bonaerense Ramón Mieres, acusado de asesinar a balazos a su ex pareja, Laura Figueroa, y a la pareja de la mujer, Lucas Saavedra, en un hecho ocurrido en noviembre de 2021 en Gutiérrez, partido de Berazategui.

El debate oral se desarrollará los días 1, 2 y 3 de julio en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Quilmes, ubicado en Hipólito Yrigoyen 475, en el horario de 8 a 14. El tribunal será presidido por el juez Alberto Elio Ojeda, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Claudio Pelayo.

El caso conmocionó a la región por la violencia del ataque. Según la investigación, el 6 de noviembre de 2021, poco después de las 16, Laura Figueroa y Lucas Saavedra se encontraban a bordo de un automóvil sobre la calle 416, a pocos metros del Camino Centenario, en la localidad de Gutiérrez. En esas circunstancias, una camioneta Peugeot Partner negra se detuvo junto al vehículo.

De acuerdo con la acusación, Ramón Mieres, quien integraba la División Narcotráfico de la Policía Bonaerense y había mantenido una relación con Figueroa, descendió o abrió fuego desde el utilitario sin mediar palabra. La pareja intentó escapar corriendo, pero ambos fueron alcanzados por los disparos y cayeron gravemente heridos. Tras el ataque, el efectivo se dio a la fuga.