Aumenta el transporte en Quilmes y el conurbano: cuánto cuesta el boleto

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las nuevas tarifas del transporte público ya están vigentes. Los colectivos bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 4,3%.

Con estos ajustes, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros en territorio bonaerense se ubica en $1.059,28, con tarifas que aumentan de acuerdo con la distancia recorrida.

Por su parte, los trenes del AMBA comenzaron a aplicar un esquema de aumentos escalonados durante los próximos tres meses. En julio, el incremento es del 8,6%, por lo que el boleto de la primera sección cuesta $380,10. En agosto subirá a $420,01 y en septiembre alcanzará los $449,83.