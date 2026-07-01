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Miércoles, 1 de julio de 2026

Aumenta el transporte en Quilmes y el conurbano: cuánto cuesta el boleto

Las nuevas tarifas del transporte público que ya están vigentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Redacción FMQ
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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las nuevas tarifas del transporte público ya están vigentes. Los colectivos bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 4,3%.

Con estos ajustes, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros en territorio bonaerense se ubica en $1.059,28, con tarifas que aumentan de acuerdo con la distancia recorrida.

Por su parte, los trenes del AMBA comenzaron a aplicar un esquema de aumentos escalonados durante los próximos tres meses. En julio, el incremento es del 8,6%, por lo que el boleto de la primera sección cuesta $380,10. En agosto subirá a $420,01 y en septiembre alcanzará los $449,83.

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