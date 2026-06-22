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Lunes, 22 de junio de 2026

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TRAGEDIA

Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas: hay un muerto

El fatídico accidente ocurrió en la zona costera de Mar del Plata. El chofer del ómnibus perdió el control del vehículo por causas que son materia de investigación.

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Un colectivo de la línea 532 de Mar del Plata, perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a varias personas, una de ellas murió en las últimas horas.

El fatal accidente ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark.

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De acuerdo con los primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación y el vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban en la parada de colectivos.

Efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un operativo de emergencia para asistir a las víctimas. Varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración y algunas de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos, donde recibieron atención médica.

La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada por efectivos de la subcomisaría Casino y ordenó las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del colectivo en una de las zonas más transitadas de la ciudad balnearia.

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