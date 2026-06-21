Horror en Baradero: un hombre, una mujer y un bebé murieron luego de que el auto en el cual viajaban cayera en un arroyo

Una tragedia vial ocurrió durante la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Baradero, cuando un automóvil cayó al arroyo Cañada Honda. Como consecuencia del siniestro, murieron un hombre, una mujer y un bebé, mientras que una persona sobrevivió.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en el kilómetro 124, en sentido hacia Rosario, cuando un Fiat Siena en el que viajaba una familia oriunda de Victoria, Entre Ríos, terminó dentro del cauce del arroyo por causas que aún se investigan. El único que se salvó logró salir del vehículo por sus propios medios y fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona.

El operativo de rescate





El operativo de rescate

El siniestro demandó un amplio operativo de emergencia en la zona, con la participación de Bomberos Voluntarios, personal policial, el SAME y equipos de la concesionaria vial. Las tareas se concentraron en el rescate del vehículo y en las primeras pericias para reconstruir la dinámica del hecho.

De acuerdo con el vocero de Bomberos de Baradero, Román Montenegro, el trabajo en el lugar se vio complicado por las condiciones del arroyo y el entorno. Según explicó, los rescatistas debieron operar dentro del agua, en un escenario marcado por las bajas temperaturas y la escasa visibilidad.

En ese contexto, el procedimiento se extendió durante varias horas y requirió maniobras coordinadas para poder ubicar el rodado: "Es una zona muy oscura. Cuando llegamos, logramos dar con el vehículo que había caído desde una altura de más de dos metros", señaló Montenegro.

El procedimiento se mantuvo incluso entrada la noche del sábado, mientras se aguardaban precisiones oficiales sobre la identidad de las víctimas. Tras la extracción del automóvil, los equipos constataron la presencia de los tres fallecidos en el interior del vehículo.

Por otra parte, el único sobreviviente fue encontrado fuera del rodado y asistido en el lugar por personal médico antes de ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre su estado de salud.

El vehículo debió ser retirado con herramientas especiales debido a su posición dentro del cauce, mientras que el SAME realizó las primeras atenciones al sobreviviente en el lugar del hecho. En paralelo, los investigadores continúan analizando posibles factores que hayan influido en la pérdida de control del automóvil, como las condiciones de visibilidad o del estado de la calzada.

El caso permanece bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis sobre la mecánica del siniestro. En tanto, el tramo de la ruta donde ocurrió el siniestro quedó preservado para las tareas periciales, mientras se espera el avance de las actuaciones judiciales.