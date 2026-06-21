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Domingo, 21 de junio de 2026

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BRUTAL

Un motociclista murió tras chocar con un auto en Puente Pueyrredón: el conductor del coche se dio a la fuga

El hecho fatal sucedió en la Autopista 9 de Julio Sur, en el acceso al Puente Pueyrredón, en dirección hacia Provincia. La víctima tenía 41 años.

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Un motociclista perdió la vida este domingo por la mañana en la Autopista 9 de Julio Sur, en el acceso al Puente Pueyrredón, cuando circulaba en dirección hacia la provincia de Buenos Aires y protagonizó un choque con un auto, cuyo conductor escapó del lugar sin auxiliar a la víctima.

El episodio ocurrió en el tramo que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda, a la altura del Riachuelo. Según los primeros testimonios recogidos en la zona, la víctima de 41 años se desplazaba en motocicleta por el carril rápido cuando fue impactada por un automóvil que, tras la colisión, continuó su marcha sin detenerse.

Minutos después del choque arribaron efectivos de emergencia y personal médico del SAME. Al examinar al motociclista, confirmaron que ya había fallecido a causa de las graves lesiones sufridas. Ante esta situación, se instaló una carpa de resguardo sobre la calzada mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó en manos de los peritos de la Policía de la Ciudad, quienes realizaron tareas científicas en el lugar para reconstruir la mecánica del hecho y determinar cómo se produjo el impacto. A raíz de estos trabajos, dos carriles permanecieron cerrados durante varias horas.

Minutos después del choque arribaron efectivos de emergencia y personal médico del SAME. Al examinar al motociclista, confirmaron que ya había fallecido a causa de las graves lesiones sufridas. Ante esta situación, se instaló una carpa de resguardo sobre la calzada mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.La investigación quedó en manos de los peritos de la Policía de la Ciudad, quienes realizaron tareas científicas en el lugar para reconstruir la mecánica del hecho y determinar cómo se produjo el impacto. A raíz de estos trabajos, dos carriles permanecieron cerrados durante varias horas.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});La moto de la víctima fatal, volcada sobre la calzada en el Puente Pueyrredón..
La moto de la víctima fatal, volcada sobre la calzada en el Puente Pueyrredón..

La presencia de los equipos de peritaje y la necesidad de retirar la motocicleta, que quedó tendida sobre el asfalto, provocaron importantes demoras para quienes transitaban por la zona durante buena parte de la mañana.

En paralelo, los investigadores revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector con el objetivo de identificar al automovilista que embistió a la víctima y abandonó la escena sin asistirla.

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