Conmoción en Berisso: se cayó de la moto en movimiento y murió atropellado por el auto que venía detrás

Un trágico accidente vial ocurrió este sábado en Berisso, en la zona de Los Talas, en inmediaciones del cruce de las rutas 15 y 97, cuando un hombre de 62 años cayó de su moto en movimiento y murió atropellado por el auto que venía detrás.

La persona fallecida fue identificada por las autoridades como Gerardo Zyromski, un vecino de la ciudad que se desplazaba a bordo de una motocicleta Suzuki DL 1000.

Según informaron fuentes policiales, el otro vehículo involucrado fue un Renault 19 conducido por Norberto Ivasquez, mayor de edad, quien no sufrió lesiones.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Zyromski perdió el control de la moto por causas que todavía se encuentran bajo investigación. Tras caer sobre la calzada, fue alcanzado por el automóvil que transitaba en la misma dirección y cuyo conductor no logró evitar el impacto.

Cuando los efectivos policiales arribaron a la escena, encontraron una situación dramática: el cuerpo del motociclista había quedado debajo del Renault, mientras que la moto se hallaba a varios metros de distancia del punto donde se produjo el siniestro, informó InfoBerisso.

El cuerpo del motociclista terminó debajo del auto (InfoBerisso).

Ante la gravedad de lo ocurrido, se convocó de inmediato a los servicios de emergencia. Sin embargo, los profesionales médicos que llegaron al lugar no pudieron hacer nada para salvar a la víctima y confirmaron su fallecimiento a raíz de las severas lesiones sufridas.

Mientras, la zona permaneció resguardada para permitir el trabajo de los peritos. La Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 tomó intervención en la causa y dispuso una serie de medidas para esclarecer la mecánica del hecho, entre ellas la localización de posibles testigos, la realización de pericias accidentológicas, el secuestro de los vehículos involucrados y la práctica de un test de alcoholemia al conductor del automóvil.

Además de la Policía, participaron de las tareas en el lugar equipos de Defensa Civil y personal de Seguridad Vial, que colaboraron con las actuaciones y el ordenamiento del tránsito durante el operativo.