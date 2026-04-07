Incidentes en las protestas con cortes de calles de las organizaciones sociales: piedrazos, botellazos y gas pimienta

Integrantes de organizaciones sociales protagonizaron incidentes este martes con agentes de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del puente Pueyrredón, que une la Capital Federal con la provincia de Buenos Aires, durante el inicio de una jornada de protesta con cortes de rutas y accesos en todo el país convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Los manifestantes, que cortaron la arteria con quema de gomas, arrojaron piedras y botellas, mientras que, desde el lado de la Prefectura Naval y la Policía Federal, respondieron con gas pimienta.

La cobertura en vivo de Crónica





Tras los violentos hechos, que fueron captados por una cámara de Crónica, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni detalló, en diálogo con la prensa apostada en el lugar, cómo comenzaron los incidentes.

"Dicen ‘que los negros se queden en el Conurbano (bonaerense), no se pueden manifestar en la Capital Federal'. Lo vamos a hacer. La Constitución (Nacional) nos ampara", sostuvo Belliboni.

El dirigente social agregó: "No tenemos intención de pelear contra nadie. Nos vamos a quedar acá, como se están quedando en más de 70 cortes en distintos puntos del país".

Belliboni advirtió que "el Gobierno (nacional) miente cuando dice que hay trabajo", debido a que "dejó 300.000 personas sin trabajo", lo que el dirigente definió como "una tragedia social".

Uno de los reclamos de las organizaciones sociales es que el Gobierno nacional no deje sin efecto el programa Volver al Trabajo.

Hace pocos días, a través del Ministerio de Capital Humano, la administración libertaria anunció mediante un comunicado que ese plan "finaliza el 9 de abril", por lo cual los 900 mil beneficiarios dejarán de recibir los $78 mil mensuales.

"Contempla comedores populares y asistencia a la primera infancia; es un dique de contención", manifestó Belliboni al defender el programa.

La cartera a cargo de Sandra Pettovello informó que, en lugar del Volver al Trabajo, se podrá acceder a "vouchers" para capacitarse en oficios, al tiempo que argumentó que la decisión responde a "eliminar la intermediación en los planes sociales".



