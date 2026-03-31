UTEP protestó en el country donde Adorni tiene una casa: reclaman que no eliminen el plan Volver al Trabajo

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizó este martes hasta las puertas del country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, donde el vocero presidencial Manuel Adorni tiene una propiedad registrada a nombre de su esposa. Más de 200 personas participaron de la protesta, que se sumó a la clase abierta que docentes universitarios realizaron el lunes frente al departamento del funcionario en el barrio porteño de Caballito.

El eje del reclamo es la decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de dar de baja el plan Volver al Trabajo (VAT) -sucesor del ex Potenciar Trabajo- y reemplazarlo por vouchers. Según la UTEP, la eliminación definitiva del Salario Social Complementario se ejecutará durante el mes de abril y afectará a cerca de un millón de trabajadores de la economía popular.

La movilización se produce en medio de una creciente polémica sobre la situación patrimonial del funcionario. Según documentación difundida este lunes, Adorni compró el 18 de noviembre de 2025 un departamento en el barrio de Caballito, en la calle Miró al 500, por US$230.000, financiado casi en un 90% mediante una hipoteca no bancaria de US$200.000. Las acreedoras registradas son Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, titulares del 50% cada una, quienes negaron conocer al jefe de Gabinete cuando fueron consultadas por la prensa.

El caso sumó presión sobre Adorni, quien la semana pasada sostuvo en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía "nada que esconder", aunque evitó dar precisiones sobre la compra del inmueble y la estructura de financiamiento. De acuerdo con reportes periodísticos, la Justicia analiza su situación patrimonial, y el funcionario no había respondido consultas puntuales sobre los detalles de la operación al cierre de esas publicaciones.

"Esta política cruza un límite crítico, ya que implica la quita directa de alimentos, herramientas de trabajo y el salario de subsistencia, empujando a la indigencia a casi un millón de trabajadores y provocando un colapso en las economías regionales", advirtió la organización que conduce Alejandro "Peluca" Gramajo, del Movimiento Evita.

En la entrada del barrio privado, los manifestantes desplegaron una bandera con una frase de la canción Juguetes perdidos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y carteles con fotos de Adorni acompañadas de frases como "No voy en tren, voy en avión" o "casta". Varios participantes utilizaron tapabocas con las siglas de la UTEP y del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), organización referenciada en Juan Grabois.

La movilización al country se enmarca en un plan de lucha conjunto de la UTEP con otras organizaciones como el Polo Obrero y Libres del Sur. Este martes también realizan asambleas en las estaciones cabeceras de ferrocarril Retiro, Once y Constitución. Para el martes 7 de abril, anuncian piquetes y cortes de accesos en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país.