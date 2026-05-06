Los movimientos sociales convocan a cortes de accesos en reclamo de aumentos salariales

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) anunció una jornada nacional de protesta para el próximo jueves.

La movilización, que tendrá su epicentro en el Puente Pueyrredón, busca exigir una actualización urgente del salario social complementario, actualmente fijado en $78.000.

Según la organización, la medida de fuerza responde a la necesidad de defender los ingresos de más de 900.000 trabajadores del sector frente a las políticas de ajuste.

Gracias a la lucha, el gobierno tuvo que depositar el Volver al Trabajo. Ganamos este mes pero no termina acá: hay que seguir peleando para que sigan pagando todos los meses y por aumento de nuestro Salario Social Complementario.



¡Arriba los y las que luchan! pic.twitter.com/UMhyA5FDUt May 6, 2026

Ratificación del plan de lucha

La convocatoria surge luego de que la Justicia Federal dictara una medida cautelar que obligó al Gobierno de Javier Milei a mantener el programa "Volver al Trabajo", tras un intento de eliminarlo el pasado 9 de abril.

Si bien este miércoles se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes a mayo, desde el gremio advierten que el monto ha quedado desactualizado y exigen una instancia de negociación paritaria para el sector.

"Este 7 defendemos lo conquistado y vamos por la paritaria del sector a exigir una actualización de los $78.000 de manera urgente", afirmó Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El impacto de la medida judicial

A través de un comunicado oficial, la unión de movimientos sociales calificó el cobro de los haberes como un triunfo frente al "desguace social".

No obstante, mantienen el estado de alerta ante lo que consideran una falsa promesa de reconversión laboral que amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de personas.

Las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades del país, consolidando el carácter federal del reclamo.