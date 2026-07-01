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Miércoles, 1 de julio de 2026

El Rotary de Solano impulsa una colecta solidaria por el terremoto en Venezuela

La iniciativa convoca a vecinos, instituciones y organizaciones de la comunidad a colaborar con donaciones.

Redacción FMQ
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Con el objetivo de brindar asistencia a las familias damnificadas por el terremoto que afectó a distintas regiones de Venezuela, el Rotary Club de San Francisco Solano lanzó una campaña solidaria para recolectar elementos de primera necesidad.

La iniciativa convoca a vecinos, instituciones y organizaciones de la comunidad a colaborar con donaciones que serán destinadas a quienes atraviesan esta emergencia humanitaria. Entre los artículos que se reciben se encuentran alimentos no perecederos, medicamentos, insumos médicos y de primeros auxilios, pañales para niños y adultos, además de productos de higiene y de gestión menstrual.

Según informaron desde la entidad, las donaciones podrán acercarse a la sede del Rotary Club, ubicada en calle 838 Nº 2691 de San Francisco Solano, durante los días 1, 2 y 3 de julio, en el horario de 9 a 12.

Desde la organización destacaron la importancia de la participación de la comunidad y remarcaron que cada aporte puede marcar una diferencia para las familias que perdieron sus hogares y pertenencias a raíz del sismo.

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