Terremotos en Venezuela: hay casi 59.000 edificios dañados o destruidos

Un informe elaborado por la NASA determinó que los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela provocaron daños de consideración o la destrucción total de 58.870 edificaciones en las zonas comprometidas.

Para realizar este mapa de daños se utilizó tecnología de radar provista por el satélite Sentinel-1, del programa de observación Copernicus de la Unión Europea. No obstante, la agencia aeroespacial estadounidense aclaró que los resultados constituyen un modelo cartográfico inicial que aún requiere de validación y contraste en el territorio.

Se estima que hay 58.870 edificaciones dañadas en las zonas comprometidas.

El personal que trabaja en el Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA comparó dos series de capturas de radar obtenidas tras el terremoto frente a patrones de referencia del año anterior.

Este método permitió geolocalizar las anomalías en las estructuras y confeccionar un mapa sobre el nivel de daños edilicios.

La primera secuencia de datos satelitales se recopiló el 24 de junio a las 22.50, cubriendo el sector de las localidades de San Felipe y Yumare. La segunda se obtuvo el 25 de junio a las 10.16, abarcando la ciudad de Caracas, con énfasis en los distritos de Petare y Antímano.

De acuerdo con la NASA, el cálculo que proyecta las 58.870 construcciones con daños estructurales se dedujo a partir del relevamiento ejecutado el 25 de junio a las 10.16.

La NASA analizó imágenes satelitales para calcular el nivel de daños que causó el terremoto en Venezuela.

Asimismo, la agencia aeroespacial confirmó la activación de sus protocolos de asistencia internacional ante catástrofes naturales y adelantó el procesamiento continuo de nuevos mapas topográficos.

En paralelo, la Agencia Espacial Europea (ESA) dispuso la utilización de los recursos del Sentinel-1 para cartografiar la deformación de la corteza terrestre provocada por la liberación de energía de los dos sismos consecutivos. Esta medición combina fases de ondas de radar captadas el 18 de junio, previo a los eventos, y el 25 de junio, posterior a ellos, para calcular variaciones en la superficie con precisión de escala milimétrica.

La región afectada por el impacto de las ondas sísmicas se extiende a lo largo de una franja de 210 kilómetros sobre el sector costero central de ese país, conectando la capital, Caracas, con la ciudad portuaria de Puerto Cabello.

El Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA ratificó que el terremoto se originó en las inmediaciones de San Felipe y Yumare y causó una ruptura previa que alcanzó una magnitud de 7,2 en la escala sismológica, seguida por la liberación de energía de magnitud 7,5.

Ayuda internacional para la reconstrucción

El Departamento de Estado estadounidense anunció este lunes que elevará a $300 millones de dólares sus aportes para enfrentar la emergencia humanitaria en Venezuela a través de organizaciones aliadas de confianza.

Unas 20 naciones del mundo y varias organizaciones internacionales han ofrecido o enviado ayuda para enfrentar la peor tragedia natural que sufrió Venezuela en 30 años.

"Tras los devastadores terremotos que azotaron el centro y norte de Venezuela el 24 de junio de 2026, el gobierno de Donald Trump desplegó una respuesta rápida, integral y de todo el gobierno para salvar vidas y entregar ayuda urgentemente necesaria al pueblo venezolano", señaló el Departamento de Estado.