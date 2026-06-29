Javier Milei destacó como un "orgullo nacional" el exitoso operativo de Bart, el perro rescatista que ayuda en Venezuela

El presidente de la Nación, Javier Milei, destacó como un "orgullo nacional" el exitoso operativo de ayuda humanitaria en Venezuela, donde militares argentinos rescataron a dos menores de edad con la colaboración de "Bart" un perro experto.

Los efectivos de la Armada Argentina lograron localizar con vida a los menores atrapados en una estructura colapsada gracias al despliegue y adiestramiento de un canino de las fuerzas.

El rol clave de Bart en el rescate de los menores

El hallazgo fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros rescatistas que integran el contingente nacional en la región caribeña. El animal ingresó a un túnel abierto entre los escombros y marcó una presencia positiva que cambió el rumbo del operativo de emergencia.

Tras la señal del can, los infantes de marina argentinos pudieron redireccionar las tareas de búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto. Gracias a esta precisa intervención, las autoridades lograron extraer a los dos menores de edad que se encontraban confinados.

Reconocimiento internacional y apoyo humanitario

Finalizada la operación de salvamento, el canino fue condecorado por las autoridades venezolanas presentes en el lugar del desastre. El gesto se realizó en agradecimiento por su desempeño clave durante la compleja tarea de remoción de estructuras.

Actualmente, el primer escalón de militares especializados de la República Argentina continúa trabajando junto a los equipos internacionales en la zona afectada. Las tareas principales se concentran en la asistencia humanitaria, el apoyo logístico local y las labores operativas con el firme objetivo de salvar vidas.