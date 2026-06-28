El papa León XIV rezó por Venezuela tras el devastador doble terremoto y agradeció a los socorristas

El papa León XIV manifestó este domingo su profunda cercanía y solidaridad con el pueblo de Venezuela, que se encuentra conmocionado tras sufrir dos violentos y consecutivos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2.

La catástrofe natural, registrada el pasado 24 de junio, golpeó con especial dureza al estado costero de La Guaira y ha dejado, hasta el momento, un trágico saldo que supera las 1.400 víctimas fatales, además de numerosos heridos e ingentes daños materiales en toda la región.

Al término del rezo del Ángelus, el sumo pontífice se asomó a la ventana del Palacio Apostólico y, hablando directamente en español, dirigió un sentido mensaje a la población afectada.

En sus palabras, el Papa ratificó su acompañamiento espiritual tanto para los familiares de los fallecidos como para los lesionados que intentan recuperarse de la tragedia.



"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia", declaró el Santo Padre.

Asimismo, León XIV dedicó un párrafo especial para reconocer la valiosa e incansable labor de los cuerpos de rescate, bomberos y voluntarios que continúan desplegados en las calles removiendo escombros y buscando sobrevivientes.

"Manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia", agregó de manera afectuosa.

Respaldo de la Iglesia y asistencia financiera

El apoyo de la Santa Sede a la nación sudamericana no solo se limitó a las declaraciones dominicales.

El sábado por la tarde, al concluir las sesiones del Consistorio extraordinario en el que participaron cardenales de todo el mundo, el Papa interrumpió la agenda oficial antes de su discurso de clausura para exigir que no falte la ayuda de los organismos internacionales hacia el país caribeño.

En ese espacio, extendió la solidaridad de todo el Colegio Cardenalicio y encomendó a Dios las tareas de socorro.

Por otra parte, se confirmó que el pasado 25 de junio el Vaticano hizo efectiva una primera donación económica de 100.000 euros destinada a mitigar la emergencia humanitaria.

El envío de estos fondos se canalizó a través de la Limosnería Apostólica tras una serie de evaluaciones conjuntas entre el Papa, el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, con el fin de coordinar el despliegue de los recursos en las zonas más críticas de la catástrofe.