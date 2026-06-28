La ONU estimó en U$S 6.700 millones los daños directos por los devastadores terremotos en Venezuela

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe preliminar alarmante sobre el impacto socioeconómico de los dos históricos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

Según el documento oficial, los daños materiales directos en viviendas, comercios, edificios y activos económicos particulares (como vehículos y mobiliario) alcanzan una suma estimada de 6.700 millones de dólares.

La evaluación se confeccionó mediante el sistema de Análisis Digital Rápido (RAPIDA), una herramienta de vanguardia que combina modelos de simulación sísmica, procesamiento de imágenes satelitales de alta resolución y densidades de datos poblacionales.

El relevamiento exprés se ejecutó en las horas posteriores a los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, cuyos epicentros se localizaron cerca de la costa norte del país caribeño.

Zonas críticas y servicios colapsados

El informe de Naciones Unidas detalla que el violento movimiento telúrico afectó de manera directa a los centros urbanos más densamente poblados y de mayor relevancia para el Producto Bruto Interno (PBI) venezolano. Entre las jurisdicciones más golpeadas se encuentran:

Distrito Capital (Caracas)

La Guaira (epicentro del impacto en infraestructura portuaria y costera)

Miranda

Aragua

Carabobo

Yaracuy

A la par de los daños estructurales, el PNUD confirmó -a través de sensores térmicos y lumínicos satelitales- masivas interrupciones en el suministro eléctrico y energético que mantienen a oscuras y sin conectividad a amplias regiones de Carabobo, La Guaira, Aragua y populosos sectores de la capital venezolana.

"La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva", remarcó Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela, al defender el uso de la metodología RAPIDA para la toma de decisiones gubernamentales y de asistencia humanitaria internacional.

Un piso financiero que podría triplicarse

Los analistas de la ONU hicieron hincapié en que la cifra de U$S 6.700 millones representa apenas un "piso" del costo real de la catástrofe.

El informe técnico advierte de forma taxativa que este primer cálculo no incluye la destrucción de la infraestructura pública pesada (carreteras, puentes, viaductos y complejos industriales estatales), las pérdidas por la parálisis de la actividad comercial, ni los millonarios costos logísticos de la reconstrucción a largo plazo.

De acuerdo con los parámetros históricos de la organización para desastres naturales de esta escala en la región, el impacto macroeconómico y el costo final de recuperación total suele ubicarse entre 1,5 y 3 veces por encima del valor de los daños materiales directos, lo que podría proyectar el costo final de la tragedia venezolana cerca de los 20.000 millones de dólares.