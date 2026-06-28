Tragedia en Venezuela: encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo

La búsqueda que mantuvo en vilo a Lucas Trejo durante varios días terminó con la peor noticia. El club Deportivo La Guaira confirmó este sábado la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, luego del terremoto que sacudió a Venezuela.

Las víctimas eran intensamente buscadas en la zona del complejo de Cumanagotto, donde se encontraba el departamento familiar. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que el edificio quedó completamente derrumbado como consecuencia de los temblores, lo que dificultó las tareas de rescate.

La búsqueda desesperada de la familia de Lucas Trejo terminó de la peor manera

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club Deportivo La Guaira expresó su pesar y acompañamiento al defensor: "Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados".

El comunicado que compártió Deportivo La Guaira, el club donde se desempeña Trejo como defensor.

Al momento de la tragedia, la familia se encontraba separada. Trejo había viajado junto al plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia Caracas, donde el equipo tenía previsto disputar un encuentro ante Deportivo Miranda Fútbol Club por la primera fecha de la copa local.

Al regresar, el futbolista se encontró con una escena devastadora: el edificio donde residían su esposa y sus hijos había colapsado por completo. Desde ese momento, se sumó activamente a las tareas de rescate junto a familiares, vecinos y voluntarios, removiendo escombros incluso con sus propias manos, en un intento desesperado por hallar señales de vida.

Ante la falta de información, Trejo recurrió también a las redes sociales para difundir imágenes y datos de sus seres queridos, con la esperanza de recibir algún dato que ayudara a ubicarlos. En sus publicaciones, explicó que no había logrado comunicarse con ellos desde el momento del desastre y pidió colaboración a la comunidad.

La familia se encontraba separada debido a que Trejo había viajado junto al plantel hacia Caracas. Cuando regresó tras enterarse de los terremotos, se encontró con que el edificio donde vivía con su familia había colapsado completamente.

En paralelo, su padre, José Luis Trejo, había realizado un pedido público de ayuda para poder viajar desde Córdoba hacia Venezuela y acompañar a su hijo en medio de la angustia. "Necesito estar con él", expresó en ese momento, mientras aún se mantenía la expectativa de un desenlace favorable.

Sin embargo, este sábado se confirmó el peor final para la familia.

Siguen las tareas de rescate en La Guaira

Mientras continúan los operativos de búsqueda y rescate en las distintas zonas afectadas por el terremoto, las autoridades informaron un saldo provisorio de al menos 1.430 muertos y más de 4.300 heridos.

Además, indicaron que más de 200 personas permanecerían atrapadas bajo los escombros, mientras que cerca de tres mil familias perdieron sus hogares debido al colapso de edificios enteros.