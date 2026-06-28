Nuevo terremoto en Venezuela: otra réplica sacudió las zonas afectadas y complica las tareas de rescate

El pasado miércoles, la ciudad de La Guaira, en Venezuela, fue escenario de dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que provocaron una tragedia de gran escala, con un saldo de al menos 1.430 fallecidos y 3.238 heridos. En medio de ese contexto crítico, el pasado viernes se registró un nuevo sismo de magnitud 4.9 que se sintió en Caracas y en las zonas costeras en el norte del país.

El nuevo temblor volvió a generar preocupación entre la población y afectó directamente las tareas de rescate que se desarrollan desde hace varios días en las zonas más comprometidas. Equipos de emergencia, junto a vecinos y voluntarios, continúan trabajando intensamente para sacar personas atrapadas entre los escombros de edificios que colapsaron tras el doble terremoto inicial.

Se registró un nuevo sismo de 4.9 en la escala de Richter en Venezuela

La nueva réplica se produjo el viernes a la tarde y, si bien fue de menor magnitud en comparación con los terremotos principales, ocurrió en pleno desarrollo de los operativos de rescate. Esto obligó a suspender temporalmente algunas tareas en sectores donde las estructuras dañadas presentan riesgo de colapso.

Los rescatistas continúan sacando víctimas de entre los escombros. Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela confirmaron que ya son 1430 los muertos y más 3.238 heridos. (Foto: AFP)

De acuerdo con los organismos sismológicos, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.9 y tuvo su epicentro en el mar Caribe, frente a la costa central venezolana. A pesar de que no se reportaron nuevos daños de gravedad, el temblor se sintió con intensidad en varias ciudades y generó escenas de pánico tanto en la población como en los equipos de emergencia que trabajan en condiciones extremas.

Las autoridades recordaron que este tipo de réplicas son habituales luego de un sismo de gran magnitud y advirtieron sobre el peligro de permanecer cerca de edificaciones dañadas, dado el riesgo latente de derrumbes adicionales.

Mientras tanto, las brigadas de rescate continúan con la remoción de escombros en busca de sobrevivientes, en una tarea que se volvió cada vez más compleja debido a la seguidilla de movimientos sísmicos registrados en los últimos días.

El último sismo de 4.9 registrado en Caracas y en las ciudades costeras del norte de Venezuela pusieron en alerta a los habitantes de La Guaira.

Reforzaron los rescates en La Guaira

En paralelo, las cifras oficiales continúan reflejando la magnitud del desastre: se confirmaron al menos 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas. La mayoría de los daños se concentran en La Guaira, que fue declarada zona de desastre y permanece bajo fuerte presencia de fuerzas de seguridad.

Durante el sábado comenzaron a arribar más equipos de rescate y maquinaria pesada, incluyendo brigadas internacionales, lo que permitió intensificar los operativos y renovar las esperanzas de hallar sobrevivientes, incluso después de más de 72 horas desde el primer terremoto.

En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, anunció que el envío de ayuda humanitaria ya se encuentra operativo en el lugar del desastre. En las últimas horas se confirmó la llegada de aeronaves con personal especializado, que se integrará de inmediato a las tareas de búsqueda, remoción de escombros y asistencia a las víctimas.