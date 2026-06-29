Terremotos en Venezuela: un perro de rescate argentino fue clave para encontrar con vida a dos nenes bajo los escombros

En medio de la devastación provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, un perro rescatista argentino se convirtió en protagonista de un emotivo operativo de búsqueda. Bart, integrante del contingente enviado por la Argentina para colaborar con la emergencia, permitió localizar con vida a dos niños que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada.

El Ministerio de Defensa confirmó que el hallazgo se produjo este domingo durante una de las tareas de rescate desarrolladas por el equipo argentino.

Según informó la cartera, Bart ingresó por un túnel abierto entre los escombros, detectó la presencia de sobrevivientes y marcó el lugar exacto donde se encontraban las víctimas, permitiendo que los rescatistas redireccionaran la excavación.

Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada. Fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los... pic.twitter.com/7JN8prcTmG June 29, 2026

"Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada", destacó el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

Gracias a la intervención del perro rescatista, los equipos de emergencia lograron llegar hasta los dos niños con vida en una operación que demandó precisión y rapidez.

Tras el exitoso rescate, Bart recibió un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas que participaron del operativo, en agradecimiento por su destacado desempeño en una de las zonas más afectadas por el desastre.

Luego de los violentos sismos que golpearon a Venezuela el miércoles 24 de junio, el Gobierno argentino puso en marcha una misión de asistencia humanitaria destinada a colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

En esa línea, indicaron que el operativo incluyó militares especializados en catástrofes, brigadas USAR, binomios perro-guía, personal sanitario, especialistas en estructuras colapsadas, veterinarios, equipos de apoyo y un dron con operador.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que el contingente argentino continúa trabajando junto a las autoridades venezolanas y a otros equipos internacionales con un objetivo prioritario: salvar vidas. "El primer escalón de militares especializados argentinos continúa trabajando junto a las autoridades locales y equipos internacionales en tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a la respuesta humanitaria", señalaron.

Una tragedia que deja miles de víctimas

Los terremotos registrados el 24 de junio provocaron una de las mayores catástrofes de los últimos años en Venezuela. De acuerdo con los últimos reportes internacionales, el saldo asciende a alrededor de 1.450 personas fallecidas, más de 3.150 heridos y miles de desaparecidos, mientras las tareas de rescate continúan contra el tiempo con la esperanza de encontrar más sobrevivientes entre los escombros.