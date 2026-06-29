Dos youtubers argentinos fueron detenidos en Miami tras intentar colarse a un partido del Mundial

Los influencers argentinos Beni Marmol (20) y Pato Perrotta (26) fueron detenidos este sábado en Miami tras intentar ingresar sin entradas al Hard Rock Stadium para presenciar el partido entre Portugal y Colombia, correspondiente a la última fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Según la información difundida por el medio estadounidense Local 10 News, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que los creadores de contenido lograron superar tres anillos de seguridad utilizando acreditaciones vencidas que, presuntamente, correspondían a un encuentro anterior del torneo. Tras atravesar los controles, llegaron hasta las inmediaciones del campo de juego, donde finalmente fueron interceptados por las autoridades.

Durante el procedimiento, Perrotta aseguró que había sido contratado por una agencia de medios para realizar la cobertura del partido y que contaba con credenciales, aunque reconoció que pertenecían a un evento previo. Esa explicación quedó asentada en el informe policial citado por el medio local, pero no evitó que ambos fueran arrestados.

La Justicia del condado de Miami-Dade imputó a Marmol y Perrotta por interferir en un evento deportivo o de entretenimiento y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

En ese sentido, hasta la tarde del domingo ambos permanecían alojados en el centro correccional Turner Guilford Knight, mientras avanza la investigación judicial. En el mismo encuentro deportivo también fueron detenidas otras 14 personas por intentar ingresar de manera irregular al estadio.

En tanto, las autoridades de Florida endurecieron las sanciones para este tipo de hechos luego de los graves incidentes registrados durante la final de la Copa América 2024, también disputada en el Hard Rock Stadium, cuando cientos de personas intentaron acceder sin entradas al partido entre Argentina y Colombia, provocando demoras y serios problemas de seguridad.

Quiénes son Beni Marmol y Pato Perrotta

Lautaro "Beni" Marmol, de 20 años, y Patricio "Pato" Perrotta, de 26, son dos de los creadores de contenido más populares de Argentina. Junto al influencer uruguayo conocido como "Bisicleta" forman un grupo que alcanzó gran repercusión en YouTube gracias a videos de desafíos, retos extremos, vlogs y experimentos sociales que habitualmente superan el millón de reproducciones.

Perrotta cuenta con más de 520.000 suscriptores en YouTube y fue uno de los primeros en desarrollar contenido vinculado al streaming y los videojuegos. Marmol, por su parte, reúne más de 270.000 seguidores en la plataforma. Ahora, ambos enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos que podría tener importantes consecuencias legales.