Tragedia aérea en Francia: once muertos al caer una avioneta con paracaidistas en una zona urbana

Una verdadera tragedia aérea conmocionó este domingo al este de Francia. Una avioneta utilizada por un club local para la práctica de saltos en paracaídas se precipitó a tierra en las afueras de la ciudad de Nancy, provocando la muerte instantánea de sus 11 ocupantes.

El dramático episodio ocurrió a la vista de allegados y familiares de las víctimas, quienes se encontraban en el aeródromo presenciando la actividad.

El siniestro se registró cerca de las 11 (hora local; las 6:00 de la mañana en Argentina) en la comuna de Tomblaine.

La aeronave, un monomotor Pilatus con matrícula alemana, sufrió un desperfecto a los pocos minutos de haber despegado y cayó en picada sobre la transitada Avenida Salvador Allende, a escasos metros del aeródromo de Nancy-Essey.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, se hizo presente en el lugar y confirmó ante los medios que el accidente se desencadenó a raíz de una avería mecánica en el aparato.

Peritos de la oficina de investigaciones aeronáuticas ya se encuentran trabajando sobre los restos del fuselaje para determinar el origen exacto de la falla técnica.

Milagro entre los escombros y conmoción política

A pesar de la espectacularidad y violencia del impacto, que ocurrió en una zona urbana densamente poblada y muy cercana a un área comercial, las autoridades locales confirmaron un dato providencial: no se registraron víctimas ni heridos entre los peatones o automovilistas que circulaban por el lugar.

"El hecho pudo haber causado una tragedia aún mayor debido a la densidad de la zona urbanizada", señaló el prefecto Seguy, al tiempo que detalló que el perímetro fue completamente acordonado para permitir el despliegue de los bomberos y los servicios de emergencia.

Si bien la fiscalía local mantiene cautela hasta que finalicen las tareas de identificación dactilar y forense, el periódico regional L'Est Républicain adelantó que la lista de fallecidos está compuesta por el piloto de la aeronave, cinco instructores de salto y cinco alumnos que se disponían a realizar una práctica de bautismo.

La gravedad del siniestro, considerado uno de los accidentes aéreos civiles más graves de los últimos años en territorio francés, motivó la inmediata reacción del Gobierno central.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, suspendieron sus agendas oficiales y se trasladaron de urgencia hacia Tomblaine para coordinar el comité de crisis, acompañar a los familiares de las víctimas y supervisar el inicio de la investigación judicial.