Al menos 40 muertos y un desaparecido en Francia por una histórica ola de calor: arde Europa

Una histórica y sofocante ola de calor provocó la muerte por ahogamiento de al menos 40 personas, en su mayoría jóvenes, desde el pasado 18 de junio en Francia.

El fenómeno climático extremo mantiene a millones de ciudadanos bajo alerta y ya registró las temperaturas medias más altas para un mes de junio desde el año 1947.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó que estas personas son las primeras víctimas fatales de una crisis que mantiene a 58 departamentos del país en alerta roja.

El consenso de los científicos atribuye la ferocidad de este evento meteorológico a la intensificación del cambio climático derivado de la actividad humana.

El origen físico de las altas temperaturas responde al fenómeno meteorológico denominado bloque Omega.

Este sistema actúa atrapando una masa de aire cálido entre dos frentes fríos, lo que genera un aumento térmico sostenido que superó los 40 en múltiples localidades galas.

Trágica búsqueda de alivio en lagos y ríos

Ante la persistencia de las jornadas sofocantes, la población comenzó a volcarse masivamente hacia ríos, lagos y canales para refrescarse.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, lanzó una advertencia pública para evitar los ingresos al agua en zonas prohibidas o carentes de supervisión profesional.

Entre las tragedias reportadas por las fuerzas policiales y de bomberos, se destaca el fallecimiento de una persona y la desaparición de otra en el lago de Annecy, en la región de los Alpes.

En paralelo, un joven futbolista de la segunda división local se encuentra en estado de muerte cerebral tras sufrir un incidente por ahogamiento en un sector restringido del río Ródano, cerca de Lyon.

A estas muertes en el agua se sumaron otros dramáticos casos, como el hallazgo de dos hermanos de 2 y 4 años fallecidos por encierro dentro de un automóvil en Carpentras.

Asimismo, tres personas de edad avanzada perdieron la vida de forma directa en el interior de sus domicilios particulares en el suroeste del país.

Francia: 70.000 hogares sin electricidad por ola de calor

La empresa distribuidora de energía reportó que unos 68.000 hogares se quedaron sin servicio eléctrico en el oeste de Francia debido a fallas técnicas causadas por el calor extremo.

El incidente accidental ocurrió en el departamento de Finisterre, en la región de Bretaña, una zona costera de clima usualmente templado donde los termómetros rozaron de forma excepcional los 40 °C en localidades como Ergué-Gabéric.

El servicio meteorológico Météo France detalló que el impacto térmico actual es comparable a la catastrófica ola de calor vivida en agosto de 2003, la cual causó unas 80.000 muertes adicionales en todo el continente europeo.

Los expertos prevén que el descenso gradual de las temperaturas comience a registrarse a partir del viernes desde la costa atlántica.

Caos en el transporte y alertas en el resto de Europa

La crisis climática se extiende con fuerza a otros países de la región, obligando a las redes de transporte ferroviario de Europa a cancelar servicios o reducir la velocidad de las formaciones por seguridad.

En Gran Bretaña, la Oficina Meteorológica proyectó picos de 37 en el sur de Inglaterra, forzando el cierre anticipado de decenas de escuelas.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Italia decretó la alerta máxima sanitaria para 15 ciudades metropolitanas.

El gobierno italiano también ordenó severas restricciones a las jornadas laborales al aire libre para resguardar a los trabajadores, mientras el norte del país se prepara para recibir fuertes tormentas con granizo en los Alpes y los Apeninos.