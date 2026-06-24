El ébola llegó a Francia

El Ministerio de Salud de Francia confirmó este miércoles el primer caso de ébola detectado en su territorio nacional, correspondiente a un médico que regresó en un vuelo comercial desde la República Democrática del Congo. Estados Unidos aprobó ensayos en el citado país africano con un nuevo fármaco.

El hecho marca un hito al convertirse en el primer caso de esta fiebre hemorrágica mortal identificado fuera de África durante el brote actual.

El profesional de la salud pertenece a la organización médico-humanitaria internacional ALIMA (Alianza para la Acción Médica Internacional).

Al abordar el avión en Kinshasa el pasado martes, el paciente se encontraba prácticamente asintomático, manifestando únicamente dolores de cabeza.

Sin embargo, su estado de salud empeoró ligeramente durante el trayecto, lo que activó los protocolos de seguridad.

Al aterrizar en París, el médico fue aislado de inmediato y puesto bajo estricta atención médica antes de que los análisis de laboratorio confirmaran oficialmente la enfermedad.

Protocolos de emergencia y rastreo de pasajeros

La aerolínea Air France, compañía en la que viajó el médico, confirmó que ya entregó la lista completa de los pasajeros del vuelo a los organismos competentes.

En este momento, las autoridades sanitarias se están encargando de contactar a cada una de las personas que compartieron el viaje para realizar el seguimiento correspondiente.

A pesar de la alarma internacional, el Ministerio de Sanidad francés recalcó que el riesgo de transmisión comunitaria sigue siendo bajo.

Actualmente, el paciente se encuentra en un "estado estable" y presenta una carga viral catalogada como "muy baja" por los especialistas.

Por su parte, la oficina del primer ministro Sébastien Lecornu emitió un comunicado informando que el Gobierno sigue la evolución de la situación de manera muy cercana.

Por normativa general, los trabajadores humanitarios expuestos deben someterse a una cuarentena de tres semanas.

Un precedente histórico para la sanidad francesa

Esta es la primera vez en la historia que Francia detecta de forma directa un caso positivo de ébola dentro de sus fronteras.

El único antecedente se remonta al año 2014, durante la crisis de África occidental que también golpeó a Uganda.

En aquella oportunidad, el país europeo recibió y trató a dos pacientes con el virus en su suelo, pero ambos habían sido trasladados de urgencia tras haber sido diagnosticados previamente en el extranjero.

El escenario actual difiere al tratarse de una detección local tras un arribo comercial regular.