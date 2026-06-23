Qué es el snus, el producto que volvió a generar debate tras una imagen de Michael Olise en el Mundial 2026

Francia sigue confirmando a cada paso que es una de las candidatas a quedarse con el Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. Tras el triunfo ante Irak, con doblete de Kylian Mabappé y el restante de Ousmane Dembelé, estalló el escándalo con otras de las figuras como lo es Michael Olise.

Y es Olise, figura del seleccionado dirigido por Didier Deschamps, no se está haciendo viral por su calidad como jugador o su posible pase al Real Madrid, sino por la posesión de snus.

La polémica se generó a partir de la difusión en las redes sociales de su casillero en el vestuario del Lincoln Financial Field, en donde se observa que tiene un franco de snus entre sus pertenencias.

La controversia se generó en gran parte debido a que tanto en Francia como en Alemania su expendio está prohibido, al igual que varios países que conforman la Unión Europea.

Qué es el snus

Es un tabaco húmedo de origen sueco, que no genera humo pero que de igual forma contiene nicotina. Tenés que colocar la bolsita blanca que lo conviene entre el labio y la encía durante varias minutos, hasta que se absorbe.