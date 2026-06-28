Emergencia en Europa: la ola de calor ya causó más de 1.300 muertes en una semana y pulveriza récords históricos

Una sofocante ola de calor de intensidad sin precedentes avanza implacable desde el oeste hacia el este de Europa, consolidándose como el fenómeno térmico más extremo jamás registrado para un mes de junio en el continente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una severa alerta internacional al confirmar que, entre el 21 de junio y este domingo, se contabilizaron más de 1.300 muertes adicionales directamente atribuibles al impacto de las altas temperaturas en la región.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a través de sus canales oficiales que unas 150 millones de personas se encuentran actualmente bajo condiciones de peligro climático.



"El estrés por calor suele denominarse el 'asesino silencioso', y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas", analizó el funcionario, al describir un panorama crítico que ya forzó el cierre de establecimientos educativos y provocó apagones masivos por el colapso de las redes eléctricas.

Científicos nucleados en la red global World Weather Attribution respaldaron la gravedad de la situación con datos concluyentes, determinando que un escenario de estas características habría sido "virtualmente imposible" de ocurrir en esta época del año sin los efectos del cambio climático antropogénico.

El drama en Francia: picos de mortalidad domiciliaria

El impacto en la salud pública muestra sus rasgos más dramáticos en Francia. Las autoridades sanitarias galas informaron este domingo que, en un lapso de apenas cinco días (desde el 24 de junio), el país registró cerca de 1.000 fallecimientos por encima de la media habitual para la época.

De acuerdo con la agencia nacional de salud pública francesa, la tasa de mortalidad afectó de manera desproporcionada a la población mayor de 65 años.

El organismo encendió las alarmas al detectar un incremento del 40% en los decesos ocurridos dentro de los propios domicilios de las víctimas, reflejando las deficiencias de aislamiento térmico en la infraestructura residencial europea frente a veranos cada vez más hostiles.

Por su parte, Philippe Juvin, jefe del servicio de urgencias del Hospital Pompidou de París, anticipó un escenario hospitalario complejo para las próximas jornadas, advirtiendo que el balance sanitario final de esta contingencia será "muy, muy grave".

Un domingo de marcas térmicas inéditas

La masa de aire caliente se desplazó con fuerza hacia Europa Central y del Este, afectando a más de 191 millones de personas que este domingo soportaron marcas térmicas superiores a los 35 °C. Las estaciones meteorológicas oficiales ratificaron una histórica seguidilla de récords absolutos: