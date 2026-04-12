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Domingo, 12 de abril de 2026

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Impactante video: así demolieron en segundos el icónico hotel Mandarin Oriental de Miami

Tras 25 años de historia, el edificio fue derribado para dar lugar a un ambicioso proyecto inmobiliario previsto para el 2030.

LBarrios

El emblemático Mandarin Oriental Miami, un símbolo del lujo en la ciudad estadounidense desde su inauguración en el año 2000, fue demolido para dar inicio a un nuevo desarrollo inmobiliario

La demolición se llevó a cabo este domingo mediante una impactante implosión controlada que quedó registrada en video. El edificio, ubicado en la exclusiva isla artificial de Brickell Key, se desplomó en segundos tras una serie de detonaciones sincronizadas.

Un operativo planificado durante años

El procedimiento fue considerado el mayor de este tipo en Miami en más de una década. La operación demandó casi dos años de planificación y se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad para evitar riesgos en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

La estructura, de más de 20 pisos, colapsó sobre sí misma de manera controlada, en una maniobra diseñada para minimizar el impacto en los alrededores. 

En el mismo predio se desarrollará ahora un ambicioso proyecto de alta gama que incluirá dos torres con residencias de lujo y un nuevo hotel. Según lo previsto, la obra demandará varios años y se espera que esté finalizada hacia 2030

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