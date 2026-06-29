Daddy Yankee anunció una colecta solidaria para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela

Más allá de su exitosa carrera musical, Daddy Yankee también suele involucrarse en distintas acciones benéficas. En esta oportunidad, el artista anunció en sus redes sociales una importante campaña solidaria destinada a brindar ayuda a las comunidades afectadas por los recientes terremotos registrados en Venezuela.

La iniciativa busca reunir una gran cantidad de insumos esenciales para asistir a las familias que perdieron parte de sus pertenencias y necesitan apoyo inmediato para afrontar las consecuencias del desastre.

Una colecta que se realizará durante tres días

La campaña solidaria se llevará adelante entre el 29 de junio y el 1 de julio en el Estadio Hiram Bithorn, ubicado en Puerto Rico.

Durante esas jornadas, voluntarios recibirán donaciones de alimentos, medicamentos, productos de higiene y distintos artículos considerados indispensables para asistir a los damnificados.

El objetivo es canalizar la ayuda de manera organizada y hacer llegar los recursos a quienes más lo necesitan.

Qué donaciones se pueden realizar

Entre los principales elementos solicitados figuran agua potable, bebidas con electrolitos, alimentos no perecederos, leche en polvo, fórmulas infantiles y alimentos para bebés.

También se recibirán medicamentos y artículos de primeros auxilios, como gasas, vendas, alcohol, guantes descartables, ibuprofeno, acetaminofén, suero fisiológico, mascarillas y nebulizadores, materiales fundamentales para atender emergencias sanitarias.

Productos de higiene y artículos para las familias

La colecta también contempla la recepción de productos de higiene personal, indispensables para las personas afectadas por el desastre.

Entre ellos se encuentran jabón, champú, cepillos de dientes, papel higiénico, desinfectante para manos, toallas sanitarias y pañales, tanto para bebés como para adultos.

Además, los organizadores recibirán ropa, calzado, mantas, sábanas, almohadas, linternas, baterías, cargadores USB y power banks, elementos que pueden resultar de gran utilidad en zonas donde los servicios aún no se encuentran totalmente restablecidos.

Un llamado a la solidaridad

Con esta iniciativa, Daddy Yankee vuelve a utilizar su alcance para impulsar una causa humanitaria y convocar a miles de personas a colaborar con quienes más lo necesitan.

La campaña busca aliviar la situación de las familias afectadas por los terremotos en Venezuela, demostrando que la solidaridad también puede convertirse en una poderosa herramienta para acompañar a las comunidades en los momentos más difíciles.