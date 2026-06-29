República Folklore reveló su impactante grilla: Abel Pintos, Soledad, Cazzu, El Chaqueño Palavecino y más de 50 artistas dirán presente

La Ciudad de Buenos Aires ya tiene todo listo para recibir a República Folklore, el nuevo festival que buscará convertirse en una de las grandes citas del género en Argentina.

Desde la organización confirmaron la esperada grilla artística del evento, que se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con más de 50 artistas, tres escenarios y una programación que reunirá a las máximas figuras del folklore junto a los nuevos referentes de la música popular.

República Folklore confirmó una grilla con más de 50 artistas para su primera edición

Una grilla con grandes figuras del folklore

Entre los principales nombres sobresalen Abel Pintos, Soledad, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Nocheros, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Los Manseros Santiagueños, Peteco Carabajal, Lázaro Caballero, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Nahuel Pennisi, Ahyre, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos y Dúo Coplanacu, entre muchos otros.

El 21 y 22 de noviembre, Buenos Aires recibirá su primer gran festival de folklore

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la presencia de Cazzu, quien se suma a una programación que apuesta por tender puentes entre la tradición y las nuevas generaciones, ampliando los horizontes del folklore argentino.

Abel Pintos, Soledad, Cazzu y El Chaqueño Palavecino encabezan el festival

La grilla también contará con artistas como Facundo Toro junto a Nombradores del Alba, Los 4 de Córdoba junto a Por Siempre Tucu, Maggie Cullen, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Catherine Vergnes, Sele Vera, Los Tabaleros, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Los Bofill, Nacho Cuéllar, Wara Calpanchay, Carafea, La Callejera, Juanjo Abregu, Paquito Ocaño y Malena Garnica, entre otros.

El Parque de la Ciudad será sede de un encuentro que reunirá a leyendas y nuevas generaciones del folklore

Mucho más que un festival musical

República Folklore buscará ofrecer una experiencia integral donde la música será solo una parte de la propuesta. Durante ambas jornadas habrá un gran patio gastronómico con sabores regionales, una pulpería tradicional, peñas folklóricas, el Paseo de las Provincias con artesanías, turismo e industria nacional, además de clases abiertas de danza, pistas de baile y espacios dedicados a los tradicionales juegos criollos.

La iniciativa apunta a convertirse en un punto de encuentro para distintas generaciones, celebrando la identidad cultural argentina a través de la música, las costumbres y la gastronomía.

Un nuevo espacio para el folklore en Buenos Aires

El festival llegará en un contexto de crecimiento del género. Según datos difundidos por la organización, el folklore argentino incrementó un 85% su consumo en Spotify entre 2020 y 2025, mientras que las reproducciones crecieron un 1.645% durante la última década, impulsadas también por el interés de las nuevas generaciones.

Con este panorama, República Folklore buscará consolidarse como el gran festival folklórico de la Ciudad de Buenos Aires, sumándose al histórico circuito de más de 500 encuentros que cada año mantienen viva una de las expresiones culturales más representativas del país.

Entradas: cuándo salen a la venta

Los abonos estarán disponibles desde el 1 de julio. La preventa exclusiva para clientes Visa Macro comenzará ese mismo día a las 14 horas, con la posibilidad de acceder hasta a 9 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el 2 de julio, también desde las 14 horas, con financiación de hasta 6 cuotas sin interés para clientes Visa Macro.