El tierno gesto de Euge Quevedo con una pequeña fan que emocionó a todos

La música volvió a regalar un momento cargado de emoción este fin de semana. Antes del show de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos en el Teatro San Carlos de Junín, provincia de Buenos Aires, una pequeña fan vio cumplido uno de sus mayores sueños.

Una pequeña fan cumplió el sueño de cantar junto a Euge Quevedo en el show de La Banda de Carlitos

En la previa del concierto, la niña se acercó a Euge Quevedo para pedirle una foto y expresarle su deseo de cantar junto a ella. Lejos de quedar en una simple anécdota, "La Muela" decidió hacer realidad ese pedido e invitó a la pequeña a subir al escenario durante el espectáculo.

Frente al público, ambas interpretaron "Tu Fan", uno de los temas más queridos del repertorio del grupo. La espontaneidad y la emoción del momento conquistaron tanto a los presentes como a los seguidores del grupo en redes sociales.

Fue la propia Euge Quevedo, junto a La Banda de Carlitos, quienes compartieron el emotivo video en sus perfiles oficiales, donde puede verse la felicidad de la niña al cumplir el sueño de cantar junto a su artista favorita.

El presente de Euge Quevedo atraviesa uno de sus mejores momentos. Semanas atrás fue una de las grandes invitadas de Ricardo Arjona en sus históricos conciertos en Argentina, donde su aparición provocó una ovación inmediata del público. Juntos interpretaron "Fuiste Tú", protagonizando uno de los momentos más comentados de aquellas noches.

Además, la cantante ya se prepara para un nuevo desafío en Buenos Aires: el próximo 23 de agosto regresará al Movistar Arena para ofrecer su cuarto show en el emblemático recinto de Villa Crespo, consolidando el gran crecimiento que viene experimentando junto a La Banda de Carlitos.