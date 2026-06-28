Lali será una de las grandes figuras del Madrid Orgullo 2026

Lali continúa sumando hitos a una de las etapas más exitosas de su carrera. Luego de convocar a más de 160.000 personas con dos estadios River Plate completamente agotados y compartir escenario con Kylie Minogue, la cantante fue confirmada como una de las grandes figuras del Madrid Orgullo 2026 (MADO).

La artista argentina se presentará el próximo 4 de julio en el escenario principal de Plaza de España, dentro del festival LGTBIQ+ más importante de Europa y uno de los más multitudinarios del mundo, que cada año reúne a más de dos millones de personas. En esa jornada compartirá el line up con artistas internacionales como Mon Laferte y Monsieur Periné, en una celebración que une música, diversidad e inclusión.

LALI fue confirmada como una de las artistas principales del Madrid Orgullo 2026

La presencia de Lali en el evento llega en un momento de enorme crecimiento internacional. En el último año agotó cinco estadios Vélez Sarsfield y dos River Plate, además de lanzar No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, un álbum que superó las 200 millones de reproducciones y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

España también ocupa un lugar destacado en este presente. Durante su última gira por el país ofreció conciertos con entradas agotadas en Barcelona, Sevilla y Madrid, ciudad donde protagonizó una multitudinaria presentación en La Riviera.

La cantante argentina se presentará el 4 de julio en el escenario principal de Plaza de España

Más allá de su presente artístico, la participación de Lali en Madrid Orgullo también refleja el compromiso que mantiene desde hace años con la diversidad y los derechos humanos. En 2024 fue reconocida por Amnistía Internacional por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, una causa que acompaña de manera constante tanto dentro como fuera de los escenarios.

Con una propuesta que combina música, performance e identidad, Lali Espósito volverá a encontrarse con el público español en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario cultural europeo, reafirmando su lugar como una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional.