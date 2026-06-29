Bad Bunny brindó su apoyo a Venezuela: "Hoy, con el corazón en Venezuela"

En medio de su concierto en Londres, Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al dedicar unas palabras de apoyo al pueblo venezolano, que atraviesa días de preocupación tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

El artista puertorriqueño interrumpió por unos instantes su presentación al notar la gran cantidad de banderas venezolanas entre el público y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de solidaridad que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

"Son muchas las banderas que veo en mis shows, pero siempre hay una que veo muy seguido, y es la de Venezuela. Y hoy, más que nunca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y somos solidarios con ustedes", expresó Benito.

"Les enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Ustedes son un país muy valiente, muy fuerte, y sé que van a poder sobrepasar esto", manifestó.

Para cerrar su mensaje, el artista afirmó: "Soy un turista en Londres, con el alma en Puerto Rico y hoy, con el corazón en Venezuela", una frase que despertó una ovación y los aplausos de todo el público presente.

Bad Bunny habla sobre la situación actual de Venezuela. %uD83E%uDD7A%uD83C%uDDFB%uD83C%uDDEA



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El gesto fue ampliamente celebrado por el público presente y por miles de usuarios en redes sociales, quienes destacaron la sensibilidad del artista y el espacio que dedicó durante su espectáculo para acompañar a la comunidad venezolana.

Las imágenes del momento no tardaron en recorrer distintas plataformas, donde el mensaje de Bad Bunny fue compartido por fanáticos y medios de comunicación como una muestra de apoyo y unión entre los pueblos latinoamericanos.