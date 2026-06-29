El guiño de Ariana Grande a un exnovio en pleno show: ¿Reconciliación en puerta?

El cumpleaños número 33 de Ariana Grande tuvo un condimento especial. La cantante celebró la fecha arriba del escenario durante su concierto en Austin, Texas, pero un detalle inesperado terminó robándose todas las miradas.

La artista no solo ofreció un show para sus fanáticos, sino que protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. La presencia de su exnovio, Ricky Alvarez, en el sector VIP derivó en un gesto inesperado de la cantante que desató una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

El cambio en la letra de "thank you, next" que revolucionó el concierto

Uno de los instantes más comentados de la noche llegó cuando Ariana Grande interpretó su exitoso tema "thank you, next", lanzado en 2019.

En lugar de cantar la frase original "Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh", la artista decidió modificar parte de la letra en pleno escenario con nuevas líneas como "...they still kinda slap" y "...he still got my back", una referencia directa a Ricky Alvarez, quien seguía atentamente el espectáculo desde la zona VIP acompañado por Ed Butera, padre de la cantante.

El momento no pasó inadvertido. Los fanáticos registraron en video el instante en que Butera saludó a Alvarez con un apretón de manos, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Un cumpleaños cargado de emociones

La celebración continuó con otro momento especial cuando los bailarines sorprendieron a Ariana Grande con un pastel sobre el escenario para festejar su cumpleaños.

Mientras tanto, Ricky Alvarez observaba sonriente toda la escena, un detalle que volvió a despertar preguntas entre los seguidores de la cantante, especialmente porque actualmente se encuentra soltera tras finalizar, de manera amistosa, su relación con Ethan Slater, su compañero de elenco en Wicked.

La historia de amor entre Ariana Grande y Ricky Alvarez

El vínculo entre Ariana Grande y Ricky Alvarez comenzó en 2015, cuando él se incorporó como bailarín del Honeymoon Tour.

Con el correr de los meses, la cercanía entre ambos comenzó a hacerse evidente y la pareja oficializó su romance tras varias apariciones públicas y publicaciones compartidas en redes sociales.

Aunque siempre mantuvieron un perfil relativamente bajo, Alvarez pasó a formar parte del círculo más cercano de la artista, acompañándola en giras, eventos y distintos compromisos profesionales.

Ariana Grande y Ricky Alvarez cuando eran pareja

Una separación sin conflictos

La relación llegó a su fin en 2016, pero lejos de convertirse en una ruptura mediática, ambos optaron por mantener una buena relación.

De acuerdo con versiones difundidas en medios especializados, la separación se produjo por las exigentes agendas laborales de ambos y el rumbo que fueron tomando sus respectivas carreras.

Mientras Ricky Alvarez continuó desarrollándose como bailarín y fotógrafo, Ariana Grande siguió consolidándose como una de las principales figuras del pop internacional con nuevos álbumes y giras mundiales.

¿Hay una reconciliación en camino?

La presencia de Ricky Alvarez en el concierto alimentó rápidamente los rumores sobre un posible acercamiento sentimental.

Sin embargo, una fuente citada por TMZ aseguró que "no hay nada romántico entre Ariana y Ricky en este momento" y explicó que simplemente mantienen una relación de amistad.

Incluso, un día antes del recital ambos habían sido vistos compartiendo un almuerzo junto a otros amigos en un restaurante de Austin, aprovechando un descanso de la gira de la cantante.

Ariana Grande atraviesa una nueva etapa de su carrera

Mientras los rumores ocupan los titulares, Ariana Grande continúa enfocada en su presente profesional.

La cantante se encuentra recorriendo distintas ciudades con su gira Eternal Sunshine, que comenzó el 6 de junio en Oakland, California, y finalizará el 1 de septiembre en Londres.

Además, el próximo 31 de julio lanzará Petal, su octavo álbum de estudio. El trabajo incluirá doce canciones, entre ellas el sencillo Hate That I Made You Love Me, una composición que no solo aborda una ruptura sentimental, sino también su compleja relación con la exposición mediática y el constante escrutinio público.

Un presente marcado por el equilibrio personal

Después de más de quince años de actividad prácticamente ininterrumpida, Ariana Grande asegura que busca encontrar un mejor balance entre su carrera y su vida personal.

En una entrevista con Vogue Japan, la artista explicó: "Creo que sería saludable. No estoy acostumbrada a tomarme descansos, pero crecí mucho al alejarme un tiempo de la música mientras filmaba Wicked...".

¿Apostar al amor?

Mientras prepara el lanzamiento de su nuevo disco y continúa con su gira internacional, la cantante deja en claro que atraviesa una etapa de cambios, en la que busca combinar el éxito profesional con una vida más equilibrada. Entretanto, un simple cambio en la letra de una canción bastó para volver a poner su historia con Ricky Alvarez en el centro de todas las miradas, aunque por el momento todo indica que el vínculo entre ambos continúa siendo una amistad.







