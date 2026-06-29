"Sí, esa soy yo": el trend viral de Maria Becerra furor en las redes sociales

Además de consolidarse como una de las cantantes más importantes de la música argentina, Maria Becerra también sobresale por la naturalidad y creatividad con la que se muestra frente a cámara.

Esa combinación volvió a quedar en evidencia con un video que publicó en TikTok, donde apeló al humor y la espontaneidad para protagonizar uno de los contenidos más comentados de los últimos días.

La artista consiguió transformar una situación cotidiana en un fenómeno viral que rápidamente cruzó fronteras y volvió a posicionarla entre las principales tendencias de las redes sociales.

Un video en Madrid que se convirtió en un fenómeno viral

Todo comenzó cuando La Nena de Argentina grabó un video frente a los carteles promocionales con su imagen que aparecieron en las calles de Madrid.

Con la frase "Sí, esa soy yo", la cantante protagonizó un clip cargado de humor que conectó de inmediato con sus seguidores y comenzó a multiplicarse en distintas plataformas.

En apenas unas horas, la publicación empezó a viralizarse y acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos, convirtiéndose en uno de los videos más comentados del momento.

Los números que reflejan el éxito del trend

El impacto del contenido también quedó reflejado en las estadísticas.

En apenas unos días, el video está muy cerca de alcanzar los 2 millones de reproducciones, mientras que ya superó los 335 mil "Me Gusta", cifras que muestran el enorme alcance que tuvo la publicación dentro de TikTok.

Una vez más, la artista logró captar la atención del público sin necesidad de lanzar una nueva canción, demostrando que su presencia digital sigue siendo una de las más fuertes entre los artistas argentinos.

Los seguidores reaccionaron con humor y cariño

Como suele ocurrir con cada publicación de la artista, los comentarios no tardaron en aparecer.

Entre los mensajes que más se repitieron se destacaron frases como:

"Dios, es que no consumo su música y la amo, ¿es normal?"

"Te amo Mari, seguí triunfando."

"Jajaja esa wacha me hace reír, qué grande la María."

"Esta mujer es la que todos quisiéramos de amiga."





Las reacciones reflejaron el cariño que despierta la cantante y la cercanía que logra generar con su comunidad a través de contenidos simples, auténticos y llenos de humor.

Maria Becerra reafirma su conexión con el público

Más allá de su exitosa carrera musical, Maria Becerra continúa demostrando que su personalidad es uno de sus mayores atributos.

Su creatividad para generar contenido, la frescura con la que se mueve frente a cámara y la naturalidad con la que interactúa con sus seguidores explican por qué cada una de sus publicaciones consigue un enorme impacto.

Con un video tan sencillo como espontáneo, volvió a confirmar que su vínculo con el público trasciende la música y que sigue siendo una de las artistas argentinas con mayor capacidad para marcar tendencia en las redes sociales.