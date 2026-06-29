El Doctor sorprende con "Cúrame", una balada que muestra su faceta más íntima y vulnerable

El Doctor vuelve a romper con todos los pronósticos. Luego del lanzamiento de su álbum Young Doc, el referente del real trap argentino estrenó el videoclip de "Cúrame", una de las canciones más personales del disco y un verdadero punto de quiebre en su recorrido artístico.

Lejos de la estética urbana y callejera que caracteriza gran parte de su obra, el músico apuesta por una balada cargada de sensibilidad. Se trata de una reversión de "Pupilas", clásico de la banda Mi Pequeña Muerte, llevada a un terreno donde conviven el rock nacional, la emoción y una interpretación vocal inédita en la carrera del artista.

El Doctor presentó "Cúrame", una balada que revela su lado más íntimo y emocional

Una canción sobre la redención

Con guitarras al frente, una batería orgánica y una interpretación desgarradora, "Cúrame" pone el foco en la vulnerabilidad. La letra funciona como un desahogo sobre el sufrimiento, la resiliencia y el deseo de dejar atrás un pasado atravesado por el dolor y las adicciones.

"Ya no me hace falta la cocaína para encenderme... quiero estar vivo", canta El Doctor en uno de los versos más conmovedores del tema, que propone un mensaje de esperanza incluso en los momentos más oscuros.

Sobre esta nueva etapa, el artista expresó: "A veces uno termina normalizando lo difícil que puede ser la vida, y este disco nace también desde ese lugar. Desde el desahogo, las heridas y todo lo que hubo que atravesar para llegar hasta acá".

El artista reversionó "Pupilas", de Mi Pequeña Muerte, y sorprendió con un videoclip que rompe con su estética habitual

Un videoclip que rompe con su estética habitual

El video de "Cúrame" representa la tercera entrega audiovisual de Young Doc y muestra un universo completamente distinto al que El Doctor había construido hasta ahora.

Vestido íntegramente de blanco, el artista aparece flotando entre nubes, atravesando cielos, arcoíris y océanos en una atmósfera onírica que simboliza la liberación y la búsqueda de paz. La propuesta visual acompaña el espíritu de la canción y refuerza la idea de que siempre existe una posibilidad de reconstrucción.

Un nuevo capítulo para El Doctor

Con Young Doc, su primer álbum de estudio en cinco años, El Doctor inicia una etapa de madurez artística sin perder la autenticidad que lo convirtió en una de las voces más respetadas del under argentino.

Reconocido por su estilo de "real trap" y por construir canciones basadas en experiencias personales ligadas a la marginalidad, el músico vuelve a demostrar que su propuesta no tiene límites. Con "Cúrame", deja al descubierto una faceta desconocida, en la que la crudeza cede espacio a la sensibilidad y confirma que todavía tiene mucho por contar.

Mirá el nuevo videoclip de El Doctor "Cúrame"