El Doctor regresa con "Young Doc", un álbum crudo y visceral que marca una nueva etapa

El Doctor está de regreso. Luego de cinco años sin lanzar un álbum de estudio, una de las voces más crudas y auténticas de la escena urbana argentina presenta "Young Doc", un proyecto intenso y personal que reafirma su lugar dentro del real trap nacional.

Con 20 canciones y una identidad sonora atravesada por el trap, el drill y el rock-pop, el disco funciona como una radiografía directa y sin filtros del universo del artista: un relato marcado por la calle, la marginalidad, las contradicciones, la violencia, la ambición y la supervivencia.

Tras adelantar singles como "Django", "Son de Oro" y "Ke Asco", El Doctor profundiza en una narrativa profundamente argentina donde conviven el under, el barrio y los bordes de la escena urbana, manteniendo intacta la crudeza que lo convirtió en una de las figuras más auténticas del género.

El Doctor volvió a la escena con "Young Doc", un álbum de 20 canciones

"Young Doc" también refleja una evolución artística y profesional sin abandonar la esencia DIY y punk que siempre caracterizó al músico. El álbum cuenta con colaboraciones junto a Stiffy, Gianluca, Zaravia Zaudita, Loquero, Papi Trujillo y Aqua VS, ampliando el universo sonoro del proyecto sin perder intensidad ni honestidad.

Uno de los momentos más destacados del disco es "Sangrekiller", elegido como focus track del lanzamiento, una canción que amplifica el costado más visceral y frontal del artista.

A través de sus redes sociales, El Doctor compartió un mensaje cargado de emoción sobre el significado del álbum: "No se imaginan lo que significa este disco para mí. Este álbum es para ustedes. A veces uno termina normalizando lo difícil que puede ser la vida, y este disco nace también desde ese lugar. Desde el desahogo, las heridas y todo lo que hubo que atravesar para llegar hasta acá".

Con "Young Doc", El Doctor no solo regresa a la música: vuelve a poner en primer plano una manera de narrar la realidad desde la incomodidad, la honestidad y una sensibilidad que conecta de lleno con toda una generación.