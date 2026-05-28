La Joaqui presenta "ELECTRA" y lleva el RKT a un universo más oscuro, provocador y futurista

La Joaqui vuelve a romper sus propios límites. Con el lanzamiento de "ELECTRA", la referente del RKT argentino presenta el proyecto más ambicioso y conceptual de toda su carrera, un álbum donde conviven la oscuridad, la sensualidad, el exceso y una fuerte transformación artística.

Lejos de conformarse con la fórmula que la convierte en una de las figuras más importantes de la escena urbana, la cantante decide expandir su universo musical y visual con una propuesta mucho más intensa, inmersiva y cinematográfica.

A través de 11 canciones, la artista construye una experiencia donde la pista de baile se mezcla con emociones profundas, estéticas industriales y referencias constantes a la cultura digital.

Un álbum donde el RKT se mezcla con neo-perreo, electrónica y corrido tumbado

Con "ELECTRA", La Joaqui apuesta por una identidad sonora mucho más amplia y experimental. El disco fusiona géneros como el RKT, la cumbia, el neo-perreo, sonidos electrónicos y hasta el corrido tumbado, manteniendo siempre una esencia bailable y provocadora.

El proyecto también suma colaboraciones de peso junto a Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P.

Cada feat aporta una energía distinta y amplía el universo sonoro del álbum, que pasa de momentos agresivos e industriales a climas mucho más introspectivos y emocionales.

La profundidad detrás de la fiesta y el exceso

Aunque la estética de "ELECTRA" está atravesada por la sensualidad, el club y la provocación, la artista deja en claro que el concepto del disco va mucho más allá de eso.

Durante la pre escucha del álbum en Casa Spotify, la artista explica el verdadero trasfondo emocional de las canciones.

"No hablo solo de sexo y fiesta, eso parece... pero en realidad hablo de una profundidad mayor. Una profundidad que el no herido desconoce, la catarsis, lo que hacemos con lo que nos queda, esa procesión por dentro que no hablamos con nadie", expresa.

La frase resume perfectamente el espíritu del proyecto: una obra donde la oscuridad emocional y la vulnerabilidad aparecen disfrazadas entre beats explosivos, ironía y excesos.

Los adelantos que construyen el universo de "ELECTRA"

Antes del lanzamiento oficial, La Joaqui comienza a desplegar distintas piezas de este universo conceptual con varios adelantos que marcan el tono del disco.

"TURR0LOGÍA" aparece como una declaración de identidad y una especie de manifiesto artístico donde la cantante reafirma sus códigos y su lugar dentro de la escena urbana.

Más tarde llega "JAMÓN", uno de los temas más provocadores del proyecto y una puerta de entrada directa a la estética intensa del álbum.

Por otro lado, "PALETA" junto a Six Sex profundiza el costado más experimental y oscuro de la propuesta, mientras que "FINGÍA" con Ángela Torres muestra una faceta mucho más íntima y emocional.

En tanto, "NADA PERSONAL" junto a Gabito Ballesteros lleva el sonido hacia el corrido tumbado y refuerza el vínculo de la artista con la escena latina y mexicana.

El tracklist completo de "ELECTRA"

El nuevo álbum está compuesto por 11 canciones:

TURR0LOGÍA KAMIKAZE ft. Doble P JAMÓN KANAM PALETA ft. Six Sex TOKAME ft. Loyaltty STRIPPER TL MIRAME ft. Callejero Fino FINGÍA ft. Ángela Torres NADA PERSONAL ft. Gabito Ballesteros

Una estética visual cargada de simbolismo y teatralidad

Además de lo musical, "ELECTRA" funciona como una expansión visual del universo artístico de La Joaqui.

Cada videoclip desarrolla distintas capas narrativas a través de puestas teatrales, performance, tensión y referencias constantes al lenguaje digital.

La cantante trabaja cuidadosamente la estética de cada lanzamiento, compartiendo teasers previos que anticipan el concepto visual del álbum y generan expectativa entre sus seguidores.

Todo el imaginario del proyecto está atravesado por elementos industriales, luces intensas, referencias futuristas y una conexión muy fuerte con la moda y la cultura de internet.

La Joaqui redefine su identidad artística con una propuesta cada vez más ambiciosa

Con "ELECTRA", La Joaqui no solo presenta nuevas canciones: también confirma una evolución artística que la posiciona en un lugar cada vez más sólido dentro de la música urbana latina.

El álbum demuestra su capacidad para reinventarse, expandir los límites del RKT y construir una identidad propia que combina música, estética y narrativa conceptual de una manera cada vez más ambiciosa.

Mientras muchos artistas siguen fórmulas establecidas, La artista apuesta por llevar su propuesta hacia terrenos más arriesgados, futuristas y personales. Y en ese camino, vuelve a demostrar por qué se convierte en una de las voces más originales y provocadoras de la escena actual.



