El Kuelgue presenta "Díscolo", un álbum que celebra lo imperfecto y reafirma su identidad

El Kuelgue vuelve a sorprender con el lanzamiento de "Díscolo", su sexto álbum de estudio. Fieles a su espíritu libre y experimental, la banda entrega un trabajo que encuentra belleza en lo imperfecto, poniendo en primer plano el pulso humano, la espontaneidad y los pequeños detalles que hacen única a cada canción.

Con una impronta artesanal y arreglos que parecen confeccionados a mano, "Díscolo" despliega un universo sonoro amplio y diverso, reafirmando la esencia musical que convirtió a El Kuelgue en una de las propuestas más originales de la escena argentina y latinoamericana.

El Kuelgue presentó "Díscolo", su sexto álbum de estudio, y anunció su esperado regreso al Movistar Arena el 13 de agosto

El nuevo disco cuenta además con colaboraciones especiales de No Te Va Gustar, El Kanka y Chango Spasiuk, artistas que aportan nuevos matices a una obra que no busca la perfección, sino una identidad genuina y honesta.

En paralelo al lanzamiento, la banda confirmó uno de los shows más importantes de este año: el próximo 13 de agosto se presentará en el Movistar Arena, en pleno corazón de Villa Crespo, el barrio que los vio nacer. Luego de agotar funciones en años anteriores, el grupo liderado por Julián Kartun vuelve a su casa para ofrecer un espectáculo donde conviven música, teatralidad e improvisación, elementos que ya son marca registrada de sus presentaciones en vivo.

Con una puesta en escena impactante y momentos inesperados, El Kuelgue prepara un show que promete recorrer las nuevas canciones de "Díscolo" junto a los clásicos que acompañan a sus seguidores desde hace más de dos décadas.