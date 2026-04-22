"Carísima": la serie de Caro Pardíaco ya tiene fecha de estreno en Netflix

Netflix confirmó el estreno de Carísima, la nueva serie protagonizada por Caro Pardíaco, que estará disponible a nivel global a partir del 20 de mayo. Se trata de una producción local realizada por Labhouse en asociación con Olga.

La serie, que surge a partir del personaje nacido en los sketches de Cualca, propone una combinación de humor con elementos de thriller ansioso, llevando el universo de Caro Pardíaco a un nuevo formato narrativo.

Con 10 episodios de 10 minutos, Carísima se convierte en la primera serie corta en formato horizontal de Netflix Argentina, marcando un precedente dentro de la producción local para plataformas globales.

"Carísima" estrena el 20 de mayo en Netflix, marcando un hito como la primera serie corta argentina de la plataforma

La historia sigue a Caro en plena crisis existencial, a días de cumplir 30 años, mientras intenta organizar la fiesta más importante de su vida. En ese contexto aparece Leo, un personaje con múltiples personalidades que la enamora y desestabiliza su mundo, obligándola a replantearse su identidad.

El elenco reúne figuras del cruce entre música, actuación y cultura digital, como Julián Kartun -referente de El Kuelgue- junto a Gastón Pauls, Malena Pichot y Charo López, entre otros.

El Cuelgue liderado por el multifacético Julián Kartun

Dirigida por Nano Garay Santaló y Federico Suárez, y con guion de Julián Lucero, Kartun, Mariano Rosales y Garay Santaló, la serie refuerza una tendencia creciente: la convergencia entre música, humor y plataformas digitales como nuevos espacios de creación.

Con este lanzamiento, Caro Pardíaco da un paso clave en su expansión cultural, llevando su universo a una audiencia global y consolidándose como uno de los fenómenos más representativos de la escena digital argentina.