La Joven Guarrior presenta "Parte del Problema" en el ND Teatro

La Joven Guarrior anuncia la presentación oficial de "Parte del Problema", su nuevo espectáculo, el próximo domingo 7 de junio a las 20:30 hs en el ND Teatro, en una noche donde volverán a desplegar su particular universo escénico que combina recital, teatro y performance.

Con más de 15 años de trayectoria, el colectivo artístico se consolidó como una de las propuestas más originales de la escena local gracias a una identidad donde conviven música en vivo, actuación, poesía y humor, desdibujando constantemente los límites entre concierto y obra teatral.

Integrada por 13 músicos-actores que alternan instrumentos, voces y personajes, La Joven Guarrior construye una experiencia dinámica y teatral donde cada canción se transforma en una escena cargada de imágenes, climas y situaciones.

El espectáculo estará centrado en "Parte del Problema", su nuevo disco, una obra que profundiza el universo poético y conceptual del grupo. A lo largo del álbum, la banda explora tensiones entre lo íntimo y lo colectivo, entre la introspección y una mirada crítica sobre el presente.

Canciones como "Madriguera" proponen un repliegue hacia lo interno, casi como refugio frente al ruido cotidiano, mientras que "Ejército de streamers" introduce una lectura irónica sobre las nuevas formas de exposición, virtualidad y representación.

Lejos de escapar al conflicto, "Parte del Problema" busca habitarlo y transformarlo en materia artística, reafirmando el sello distintivo de una agrupación que encuentra en el cruce entre disciplinas su principal identidad.

A lo largo de su recorrido, La Joven Guarrior editó cinco discos: "Semana Santa" (2008), "La conquista del Desierto" (2010), "Las Invasiones Inglesas" (2013), "A lo lejos sonaban disparos" (2017) y "Parte del Problema" (2026).

Además, se presentaron en escenarios como el Teatro Nacional Cervantes, Usina del Arte, Ciudad Cultural Konex y Tecnópolis, y participaron en distintos ciclos y festivales de la Fiesta Nacional del Teatro. En 2025 formaron parte de Teatro x la Identidad en Art Media, consolidando una trayectoria con más de 500 funciones en todo el país.