El Gobierno confirmó la muerte de seis argentinos tras los terremotos en Venezuela y reforzó la ayuda humanitaria

El Gobierno confirmó este domingo la muerte de seis ciudadanos argentinos como consecuencia de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. Además, la Cancillería informó que recibieron 215 solicitudes de asistencia consular y anunció el refuerzo del operativo humanitario en el país caribeño.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el canciller Pablo Quirno detalló que, además de las seis víctimas fatales, un argentino permanece hospitalizado y un menor de edad se encuentra sin acompañamiento o en situación de vulnerabilidad. Frente a este escenario, el Gobierno dispuso el envío de una misión consular especial para asistir a los compatriotas afectados por la tragedia.

Argentina despliega una misión consular humanitaria en Venezuela



Ayer, sábado 27, llegó a Venezuela la misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina, integrada por dos funcionarios encargados de relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina,... — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 28, 2026

Según explicó el ministro, el equipo está integrado por dos funcionarios que arribaron a Venezuela el sábado con el objetivo de relevar las necesidades de la comunidad argentina, emitir documentación, colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, asistir a los heridos y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas fatales. Asimismo, los diplomáticos realizaron un relevamiento de adultos mayores que recibían asistencia a través de Cáritas Venezuela.

El despliegue consular representa un hecho significativo, ya que se produce casi dos años después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, luego de que el Gobierno de Javier Milei denunciara fraude en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 y el régimen de Nicolás Maduro expulsara al personal diplomático argentino de Caracas.

En paralelo, el Gobierno nacional mantiene activo el operativo de ayuda humanitaria. El viernes fue enviado un primer contingente de 24 brigadistas, integrado por militares y civiles especializados en búsqueda y rescate, que ya trabaja junto a las autoridades venezolanas y equipos internacionales en las zonas más afectadas por el desastre.

En tanto, el Ministerio de Defensa confirmó además que en las próximas horas partirá un segundo equipo de asistencia compuesto por médicos y enfermeros.

A ello se sumará el envío de dos plantas potabilizadoras de agua, que están siendo acondicionadas por ingenieros argentinos y permitirán abastecer de agua segura a las comunidades afectadas por la emergencia.

Los terremotos registrados el 24 de junio provocaron una de las mayores tragedias recientes en Venezuela. Según los últimos reportes, el saldo asciende a alrededor de 1.450 personas fallecidas, más de 3.300 heridos y miles de desaparecidos. Continúan las tareas de rescate y asistencia humanitaria en distintas regiones del país.