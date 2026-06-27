Subió a 1450 la cifra de muertos en Venezuela y hay casi 70 mil desaparecidos

El gobierno de Venezuela comunicó este domingo por la tarde que ya son 1.450 los muertos debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles al país.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó el aumento de la cifra. "Luego de la peor catástrofe que hemos vivido en nuestra historia, se reportan 1450 personas fallecididas", señaló en declaraciones al canal venezolano VTV.

Además, el hermano de la presidenta Delcy Rodríguez dijo que el número de heridos asciende a los 3.150, que hubo 12.721 familias damnificadas y más de 73.937 grupos familiares han sido atendidos en las zonas de la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira.

Por su parte, reportes no oficiales de sitios como Desaparecidos en Venezuela, hay cerca de 68 mil personas denunciadas como desaparecidas.

La ayuda del gobierno argentino





El Gobierno nacional envió, durante la tarde del viernes, un avión con personal militar argentino hacia el país sudamericano. Partió desde la base de El Palomar junto a 26 militares.

Habrá a disposición médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares, además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales, según detalló el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Asimismo, el Gobierno enviará 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las personas afectadas por el desastre.

También llegaron rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos durante esta semana. Se espera que se sumen diez países más, mientras que, tres días después de los dos terremotos, la ira y la impotencia de los venezolanos crece debido a la falta de ayuda del gobierno, ausente en las labores de rescate.



