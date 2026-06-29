Venezuela volvió a temblar: nueva réplica de 5,1 a menos de una semana del devastador doble terremoto

Cuando todavía continúan las tareas de rescate y asistencia tras los terremotos que sacudieron a Venezuela la semana pasada, un nuevo movimiento sísmico de magnitud 5,1 volvió a generar pánico este lunes.

El fenómeno tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de Caracas y se sintió con intensidad en distintos sectores de la capital venezolana, aunque las autoridades no informaron daños materiales de consideración ni nuevas víctimas.

Esta nueva sacudida provocó momentos de tensión entre los vecinos y también entre los equipos de emergencia que continúan trabajando en zonas afectadas por el derrumbe de edificios.

Frente a esta situación, los organismos oficiales reiteraron las recomendaciones de seguridad para la población, recordaron que las réplicas son normales luego de terremotos de gran magnitud y advirtieron sobre el peligro de permanecer cerca de construcciones dañadas, debido a la posibilidad de nuevos colapsos.

Siguen las tareas de rescate en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

Crece el número de muertos por los terremotos en Venezuela

El saldo de la tragedia ocurrida el 24 de junio sigue agravándose. Los últimos informes oficiales elevan a 1.450 la cantidad de personas fallecidas, mientras que los heridos ya superan los 3.150. Además, miles de habitantes continúan afectados por las consecuencias del desastre.

La Guaira sigue siendo una de las zonas más castigadas por el doble terremoto y concentra buena parte de los operativos de búsqueda. Allí, rescatistas venezolanos y brigadas llegadas desde otros países mantienen una intensa labor para localizar sobrevivientes entre los escombros, en una carrera contrarreloj que no se detiene.