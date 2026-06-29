Así un perro de la misión humanitaria argentina rescató a dos menores de entre los escombros en Venezuela: Bart, el nombre del héroe de cuatro patas

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron la costa norte de Venezuela, una historia de esperanza tuvo como protagonista a Bart, un perro argentino entrenado para tareas de búsqueda y rescate que pudo localizar a dos menores atrapados bajo los restos de una construcción derrumbada.

El rescate ocurrió durante la tarde del domingo, cuando integrantes de la misión humanitaria enviada por Argentina se desplazaban hacia una zona asignada para continuar con las labores de asistencia. En ese momento, efectivos de Protección Civil venezolana alertaron al contingente sobre la posible presencia de sobrevivientes entre los escombros de una estructura colapsada.

Frente a esa situación, los especialistas argentinos iniciaron un operativo conjunto. Según informó el Ministerio de Defensa, Bart fue clave para determinar el punto exacto donde se encontraban las víctimas. El animal ingresó por un pasaje abierto entre los restos de la edificación y señaló la existencia de personas con vida.

La indicación del perro permitió modificar el lugar de excavación que se estaba realizando y concentrar los esfuerzos en un sector específico. Gracias a esa intervención, los rescatistas consiguieron extraer con vida a los dos menores que permanecían atrapados bajo la estructura.

Tras el exitoso operativo, las autoridades venezolanas distinguieron a Bart por su actuación en una misión que fue considerada fundamental para salvar vidas en uno de los momentos más críticos de la emergencia.

El perro forma parte del grupo de búsqueda y rescate integrado por infantes de marina argentinos que trabajan en Venezuela desde que se produjo la catástrofe. La delegación nacional colabora en tareas de localización de sobrevivientes, asistencia humanitaria y apoyo a los equipos de emergencia que operan en las áreas más afectadas por los sismos.

La publicación del Ministerio de Defensa tras el exitoso operativo protagonizado por el perro Bart.

Tragedia en Venezuela: murieron 6 argentinos

La Cancillería argentina desplegó una misión consular destinada a asistir a los ciudadanos argentinos que permanecen en el país caribeño, identificar necesidades urgentes y acompañar a las familias que continúan buscando a familiares desaparecidos.

Hasta ahora, las autoridades confirmaron el rescate de cuatro argentinos, mientras que seis compatriotas perdieron la vida a causa del desastre. Además, otras siete personas siguen siendo buscadas y se registraron más de 200 solicitudes de asistencia consular.

La magnitud de la tragedia continúa creciendo. Los balances más recientes indican que los terremotos dejaron al menos 1.450 fallecidos y más de 3.150 heridos. Miles de familias resultaron afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, considerado el epicentro de los daños, donde brigadas de rescate nacionales e internacionales mantienen una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes.