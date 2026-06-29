Suben a 1719 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

La cifra de víctimas mortales por los destructivos terremotos en Venezuela ascendió este lunes a 1719 personas fallecidas.

El presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Jorge Rodríguez, brindó la actualización oficial del impacto provocado por el desastre natural que golpeó con fuerza al norte de la nación caribeña.

De acuerdo con el último reporte gubernamental, la magnitud de la tragedia también se ve reflejada en el número de heridos, el cual escaló drásticamente hasta alcanzar las 5034 personas.

Las autoridades nacionales admiten que los datos continúan en revisión constante a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros.

El fuerte incremento de víctimas en las últimas horas

El balance previo difundido el domingo informaba un saldo de 1450 muertos y 3150 heridos, lo que demuestra un crítico empeoramiento de la situación humanitaria en apenas 24 horas.

Los equipos de rescate intensificaron los operativos de búsqueda en las estructuras colapsadas para localizar a centenares de ciudadanos que permanecen desaparecidos.

La crisis se concentra principalmente en localidades costeras del estado La Guaira y zonas periféricas de Caracas, donde vecindarios enteros sufrieron daños totales o parciales.

Ante este complejo escenario, el despliegue civil y militar trabaja a contrarreloj para asistir a las miles de familias que quedaron damnificadas.

Respuesta internacional ante la emergencia humanitaria

Frente a lo que se perfila como el peor evento sísmico en más de un siglo en la región, diversos organismos internacionales comenzaron a coordinar el envío de asistencia de emergencia.

Aviones con suministros médicos, alimentos no perecederos y rescatistas especializados de distintos países arriban de forma paulatina para colaborar en el territorio.

La prioridad de los brigadistas se centra en agilizar la distribución de ayuda en los campamentos improvisados instalados en plazas públicas y canchas deportivas.

El sistema de salud venezolano se mantiene en alerta máxima para dar cobertura y derivar de urgencia a los afectados hacia los hospitales de mayor complejidad.